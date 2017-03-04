Еврейско-украинская война приводит в крайнее недоумение

04.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Еврейско-украинская война приводит в крайнее недоумение

Ситуация, когда предприятия, работающие на территории ЛДНР платили налоги в Киев, была связана с надеждами на то, что Украина будет выполнять минские соглашения. Однако эти надежды не оправдались. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал экс-нардеп Украины Игорь Марков.

«То положение дел было оправдано на определенном этапе. Были минские соглашения и планировался иной сценарий развития событий, Киев должен был их выполнять. Сегодня Киев поставил жирный крест на минских соглашениях», — сказал Марков.

Он полагает, что позиция республик Донбасса, заявивших о национализации предприятий, абсолютно логична.

«Больше миллиарда долларов переводилось на счет в Киев. Жители Донбасса абсолютно не понимали, почему они должны кормить тех, кто бомбит их города, убивает их детей. Это вызывало роптание среди населения», — сказал Марков.
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Он выразил надежду, на полноценную интеграцию предприятий Донбасса в экономику РФ.

«Это станет огромным подспорьем, глотком свежего воздуха для Донецка и Луганска. А Киев… Вы думаете, почему МВФ не дает им кредит? Он понимает, что отдавать его будет некому», — уверен Марков.

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