Гибридная война против России и СССР 1816 – 2016, Игорь Панарин

Профессор, доктор политических наук Игорь Николаевич Панарин рассказывает о Гибридной войне против России и СССР, а также о своей новой книге "Гибридная война против России 1816-2016 гг.":

1. 1816 г. — начало гибридной войны против России Западом с помощью масонов-декабристов. План декабристов- расчленение России на 15 частей был реализован в 1991 году.



2. Заговор Февраля 1917 г. - развал Российской империи масонами, либералами и генералами-предателями. Февральский государственный переворот 1917 г., приведший к свержению самодержавия и крушению Российской империи, можно считать успешной операцией гибридной войны против России, осуществленной силами западного масонства и британской разведкой МИ-6.



3. Создание Ми-6 и ЦРУ террористических групп в Западной Европе (Гладио), а затем в Афганистане (Аль-Каида), Ираке (ИГИЛ).



4. Победа Трампа - победа белого христианского населения США. Большинство афроамериканцев , латинос, евреев и выходцев из Азии - за Клинтон.



5. Риски для российской власти до марта 2018 года.





"ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАЛИБР "нужен России





С точки зрения теории гибридной войны: терроризм, информационные атаки, цветные революции, политическое давление и экономические санкции, – это лишь определённые технологии дестабилизации. Сердцевиной и ядром её является всё та же информационная составляющая. И в этом смысле информационное оружие сегодня – опасней ядерного. Основная проблема в том, что наш геополитический противник уже давно применяет концепцию гибридной войны и в её разработках ушёл гораздо дальше нас. Следовательно, нам необходимо быть готовыми противодействовать технологиям цветных революций, терроризму ещё на подступах, т.е. прежде всего в информационной среде.