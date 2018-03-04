Ксению Собчак осудили за наплевательское отношение к родному сыну



Подписчики телеведущей в Инстаграме возмущены ее сообщением и поступком. На снимке наследник Ксении Собчак тянется к емкостям, содержащим таблетки. По мнению поклонников молодой женщины, лекарства нужно держать в недоступном от малышей месте.

Ксения Собчак не очень часто делится фотографиями сына Платона. Именно поэтому каждый снимок с участием мальчика вызывает настоящий фурор среди ее поклонников. Однако очередной пост кандидата в президенты неожиданно вызвал волну критики.

На фотографии изображен маленький Платон, который складывает вещи в ящик, в котором лежат лекарства. Лица мальчика не видно, но заметно, что он тянет руки к емкостям с таблетками.

«Наводим порядок», - подписала фотографию Ксения.

Однако поклонников телеведущий возмутило то, что таблетки в ее доме хранятся в месте, которое доступно ребенку. По их мнению, это крайне опасно, ведь малыш может случайно принять лекарства и отравиться. Фанаты посоветовали Собчак внимательнее следить за Платоном и озаботиться вопросом его безопасности.

«Ребенку надо с игрушками играть, а не с лекарствами», «Ксения, не мне вас учить. Простите, но лучше убрать лекарства повыше. Здоровья вам и вашему прекрасному сыночку», «Ловкими детскими пальчиками очень быстро все баночки открываются. Будьте бдительны, молодые родители», - делились мнениями фанаты Ксения.

Сама телеведущая и политик никак не прокомментировала ситуацию. Зато некоторые фанаты встали на защиту Собчак, отметив, что кандидат в президенты является хорошей мамой, которая обожает своего ребенка. Несмотря на насыщенное рабочее расписание, телеведущая все равно успевает уделять внимание сыну.

Ранее молодая женщина неоднократно признавалась, что появление малыша полностью изменило ее жизнь. Собчак полностью изменила стиль в одежде, стала делиться трогательными подробностями семейной жизни. К тому же Собчак все реже и реже посещает светские мероприятия. Она полюбила тихие вечера в компании родственников. Ксения мечтает о том, чтобы у ее сына было счастливое и спокойное детство. Может быть, поэтому она с такой неохотой выкладывает фотографии Платона.

Супруг Собчак Максим Виторган во всем поддерживает избранницу. Однако несколько месяцев назад он все-таки опубликовал видео с участием маленького Платона. По мнению поклонников звездной пары, мальчик очень похож на отца, и он обязательно станет знаменитым, когда вырастет.



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