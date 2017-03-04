МИД России посоветовал хунте и их кураторам из США «трижды подумать» перед действиями на Донбассе

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Украине и США следует "трижды подумать" перед тем, как предпринимать какие-либо действия на Донбассе, передает РИА Новости.

Дипломат пояснил, что ситуация была бы лучше, если бы американские дипломаты ранее прислушивались к советам России и не делали шаги, из-за которых у Киева возникает иллюзия, что конфликт можно решить силовыми методами вместо выполнения минских договоренностей.

"Мы призываем трижды подумать, прежде чем принимать решения, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Донбассе", - сказал он.

Ситуация на Донбассе значительно обострилась в начале 2017 года. Первоначально эскалация произошла в военной плоскости - украинские военные провели ряд провокаций на линии фронта и захватили часть нейтральной территории.

В конце января началась торговая блокада ДНР с украинской стороны при поддержке ветеранов АТО, общественных деятелей, политиков и депутатов Верховной рады. Активисты заблокировали поставки угля в Украину из мятежных регионов, в результате чего официальный Киев вынужден был ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Вскоре последовала реакция самопровозглашенных республик - было введено внешнее управление на нескольких крупных предприятиях, работавших на неподконтрольной Украине территории, но плативших налоги в ее бюджет. 3 марта глава ДНР Александр Захарченко объявил, что вводит ответную блокаду. Украинские экономисты уже оценили последствия этого противостояния для официального Киева - бюджет потеряет миллиарды гривен, падение ВВП может составить от 2% до 5%.