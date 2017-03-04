НАТО должен начать платить компенсацию и каяться за бомбардировки сербов

В последнем выпуске программы «Задело» ведущий телеканала «Звезда», обозреватель Николай Петров рассуждает о русофобии в НАТО.

Николай Петров: В последнее время у меня есть ощущение, что если кто-то, неважно, на Западе ли, на Украине или даже у нас, в России начинает страдать тяжелой формой русофобии, то у него немедленно отмирает какая-то важная часть мозга, а пространство между ушами заполняется губчатой массой, которая блокирует как логическое мышление, так и способность контролировать речевые потоки.

Не говоря уже об умении выявлять причинно-следственные связи. Но тут, конечно, нужны специалисты-физиологи, карманного томографа для инструментального подтверждения гибели мозга русофоба, увы, не имею. Но некоторые вещи заметны невооруженным глазом. Вот, посудите сами.

Есть такой натовский генерал Петр Павел. Это не два имени. Это имя Петр, а фамилия Павел. Чешский генерал, занимающий теперь довольно высокий пост в Альянсе, то есть русофоб по должности, похоже, живет с представлением о том, что государственный суверенитет – это мятая бумажка, а Российская Федерация по команде из Брюсселя обязана вставать во фрунт и щелкать каблуками. Вот судите сами.

«Российская сторона должна отозвать свое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом в четверг, во время визита представителей НАТО в Тбилиси, заявил председатель Военного комитета организации Петр Павел. По словам чешского генерала, НАТО при этом рассчитывает сотрудничать с Москвой в сфере обеспечения безопасности Черного моря».

Сочтем слова о сотрудничестве дежурной формулой своеобразной натовской вежливости. Главное тут слово «должна». Не знаю, как вам, а мне не особо нравятся заявления, начинающиеся со слов «Россия должна». Вот так, через губу: «Россия должна». И таких выступлений по поводу того, что Россия, по мнению Запада, должна сделать, в последнее время было очень много. И каждый раз хочется ответить известной фразой: «не указывайте, что Россия должна делать, и тогда мы не скажем, куда вам следует пойти».

Да и вообще, требуя чего-то от других, произнося магическую формулу «Россия должна», НАТО стоило бы начать с себя. Может быть, сначала европейские страны должны отозвать, к примеру, признание независимости Косово? Назвать бомбардировки, от которых погибли 1700 гражданских лиц, в основном сербов, в том числе почти 400 детей – преступлением. Извиниться, а еще лучше начать платить и каяться. В ответ, конечно же, мы услышим, что якобы НАТО предотвратило геноцид косовских албанцев? А разве не российские миротворцы остановили попытку грузинской армии, кстати, подготовленной теми же натовскими инструкторами, слегка отгеноцидить население Южной Осетии? Кстати, НАТО утюжило Югославию 78 дней. Россия в 2008-м остановила вояк Саакашвили всего за пять.

Если сейчас генералы НАТО в лице Петра Павла считают, что независимость Абхазии и Южной Осетии – это все равно, что зубная паста, которую можно и нужно запихать обратно в грузинский тюбик, то такой пример специфического мышления весьма показателен.