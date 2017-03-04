О том, как украинская свинья размечталась стать восточноазиатским тигром

Украинские политики любят рассуждать о тех вещах, в которых нисколько не разбираются. Это не игра в дурака. Украинские политики искренни в своей абсолютной неадекватности. К примеру, на днях «выдающийся государственный деятель» Украины Антон Геращенко похвастался своим визитом в Южную Корею. Дескать, мотнулся в одну «европейскую» страну за передовым опытом и выяснил, что своим процветанием она обязана цензуре.

«Я только что вернулся из Южной Кореи. Там полностью запрещены любые интернет-сайты с пропагандой северокорейских идей чучхе. А за выход на улицу с криком «Слава Ким Чен Ыну» — 10 лет тюрьмы. И поэтому Южная Корея за 60 лет превратилась из нищей страны в страну, выпускающую телевизоры, телефоны, автомобили, холодильники, а мы позволяем транслировать ненависть, ложь и провокации», — заявил Антон Геращенко.

Действительно, экономический взлёт Южной Кореи состоялся тогда, когда о демократии и свободе слова там даже не мечтали. Тем более, за северокорейский путь развития там никто не мог агитировать. После войны 1950-1953 годов Южная Корея де-факто была оккупирована США. Потому ни о каком строительстве коммунизма в северокорейском его варианте речь не могла идти.

Если говорить об экономическом взлёте Южной Кореи то, его секрет заключался в трёх вещах: в защите внутреннего рынка от импорта, в западных инвестициях и в открытом доступе на внешние рынки. Всё остальное можно смело назвать прилагаемым к южнокорейскому чуду.

А теперь посмотрим на то, какую политику проводит украинское руководство. Внутренний рынок, в том числе благодаря подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, оказался де-факто открыт. Какой смысл западным инвесторам вкладывать в экономику «нэзалэжной» миллиарды? Проще ввезти уже готовую продукцию и поддержать собственного производителя. На какие внешние рынки может претендовать Украина? Где ждут её высокотехнологичную продукцию? Германии, Италии, Франции и тем более США, украинские двигатели, турбины и автомобили не нужны... С Россией «нэзалэжная», радостно похрюкивая от счастья, разорвала все связи.

Даже аграрной сверхдержавой Украине не суждено стать. Об этом можно догадаться хотя бы по той истерике, которую закатывают европейские сельхозпроизводители, лишённые доступа на рынок России. Благодаря антироссийским санкциям, им теперь некуда девать большую часть своего молока, мяса, фруктов и овощей. К тому же, европейцы имеют возможность поддерживать своих производителей, что делает их продукцию конкурентоспособной на внешних рынках. Украина лишена такой возможности. Нищая страна.

Южная Корея стала развитым государством потому что проводила финансово-экономическую политику диаметрально противоположную той, что проводила и обречена проводить Украина. Потому, Южную Корею справедливо называют азиатским тигром. Украину можно смело назвать европейским кабанчиком, которому скармливали отбросы со всего мира, уничтожая тем самым промышленный потенциал, доставшийся от Советского Союза. Теперь Украину и украинцев отправили на убой, чтобы как можно сильней нагадить России.

Конечно же, в Киеве мечтают о том, чтобы полностью лишить украинцев доступа к российским СМИ. Тупым населением управлять проще. Тупое население легче грабить. Тупому населению удобно скармливать лапшу в виде той, что навешивает на уши Антон Геращенко. Ну конечно же, таким как Геращенко нужна цензура. А то, как им жить, если какой-то блогер на пальцах объяснит украинцам, какие они фантастические идиоты?!

Киевскому режиму нужна тотальная цензура. Сначала они доберутся до блокировки сайтов с альтернативной информацией, потом задумываются о том, как бы «спилить» спутниковые антенны. Далее, им потребуется возвести огромный «забор», чтобы ни один украинец не смог выехать в Россию и увидеть, как там живут люди. Как ЛЮДИ живут, а не как на Украине: доведённый до отчаяния скот.

На Украине с завидным постоянством возникают разговоры о необходимости введения военной диктатуры. Естественно, больше всего об этом мечтают потенциальные кандидаты в диктаторы. Легко представить, какой Пиночет получится из Авакова, Парасюка или Семенченко. Диктатор ведь не только мужик со стальными «наконечниками», но и интеллектуально развитый человек. Вы где-то такого видали на Украине?

Допустим, свершится чудо. Появится в незалежной лидер, достойный стать украинским Пиночетом. Какой выход из тяжелейшего финансово-экономического кризиса он сможет предложить? Диктатор привлечёт в страну инвестиции? Договорится об открытии внешних рынков? Может быть украинский диктатор сможет наладить добрососедские и взаимовыгодные отношения с Россией? Ничего этого он сделать не сможет в принципе.

Украинский диктатор, как герой булгаковского «Собачьего сердца», начальник подотдела очистки коммунхоза города Москвы Полиграф Полиграфович Шариков, займётся отловом «бродячих кошек». Не кошек, конечно, а любимым занятием украинских патриотов — борьбой с русскими и русской культурой! Утром и вечером коллективное пение Гимна Украины. 24 часа в сутки по украинскому ТВ гопак и другая шароварщина. Украина понад усе. СУГС, СУГС и ещё раз СУГС!

Кроме того, прежде всего украинский диктатор должен являться безусловным авторитетом для всего населения Украины, в том числе для политической элиты страны. Оппозицию надо будет подавить, СМИ поставить под жёсткий контроль, а всем шибко говорливым геращенко-ляшкам-семенченкам закрыть рот. Сразу и навсегда. Трудно представить, как такое возможно. Украинский диктатор не только чужой рот не сможет закрыть, но и свой собственный. Он будет нести редкостную ахинею и гордиться собой.

Украинские патриоты в силу своей клинической русофобии привыкли во всех бедах страны винить Россию и русских. Они даже не понимают, что все беды назалежной проистекают от них самих. От их неадекватности, неуправляемости и беспредельной алчности. Таким будет и украинский диктатор, разумеется, если его не подыщет Владимир Путин с целью стабилизации территории, именуемой украинским государством.