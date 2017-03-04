Пальмира: на мине подорван русский генерал





1. Официальный брифинг начальника главного оперативного управления Генштаба посвященный итогам операции по освобождению Пальмиры и другим еще идущим операциям ВС РФ в Сирии.







По данным Генштаба, в ходе боев за освобождение Пальмиры потери противника составили:

Более тысячи боевиков убитыми, подбито и выведено из строя 19 танков, почти 40 боевых бронированных машин, 98 пикапов с установленным тяжелым вооружением.



2. Сообщается о тяжелом ранении российского генерала в районе Пальмиры.







Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин получил тяжелые ранения в боях за Пальмиру в Сирии. Как сообщает «Фонтанка», это первый российский генерал, который ранен в Сирии.

По информации издания, Милюхин подорвался на мине около недели назад, он потерял обе ноги и глаз. На месте пострадавший получил первую помощь, однако после ухудшения состояния здоровья его перевезли в Москву — Милюхина спецрейсом доставили в военный госпиталь имени Бурденко. «Он у нас», — подтвердили «Фонтанке» в медучреждении в пятницу, 3 марта, отказавшись раскрыть какие-либо детали.

Порталу INFOX.ru в приемном отделении Бурденко сказали, что Милюхин находится в реанимации, врачи пытаются его стабилизировать.

Оперативного комментария в Минобороны России «Ленте.ру» получить не удалось. В штабе Западного военного округа INFOX.ru заявили, что Милюхин является подчиненным генерал-полковника Андрея Картаполова — командующего российской группировкой в Сирии. По данным портала, в непосредственные обязанности Милюхина входили разработка боевых операций и контроль за их выполнением. В декабре 2015 года указом президента России ему было присвоено звание генерал-майора.



https://lenta.ru/news/2017/03/03/palmira/ - цинк



3. Пальмира. Вид с БПЛА.



