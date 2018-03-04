Первый канал оправдывается за оскорбившего людей Якубовича



На Первом канале решили вступиться за Леонида Якубовича, который неуважительно высказался в отношении участников программы "Поле чудес". Телевизионщики утверждают, что слова ведущего были вырваны из контекста.

По словам представителя Первого канала скандальная цитата Якубовича относилась не к оценке игроков, а тому, как ведущий работает с участниками шоу до начала съемки. Так звезда "Поля чудес" помогает игрокам расслабиться.

Чтобы развеять все сомнения в порядочности Леонида Якубовича, Первый канал обнародовал полную версию высказывания ведущего, передает Ura.Ru со ссылкой на РБК. "Я знакомлюсь с игроками, один вопрос я задаю: о чем нельзя говорить? И еще я им говорю – это уже не секрет давным-давно, – я говорю: "Ребята, забудьте слово "играть", – начал ведущий напутствие участникам шоу.

Далее идет цитата из-за которой и разгорелся скандал: "Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. (Смеется). Это шизофрения".

В конце Якубович поясняет, что конкретно он имел ввиду. "Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым-здоровым увидит на экране, все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите, так это обморок. Вот и все, давайте про это", – заключил ведущий.

Напомним, скандал разгорелся в эфире программы "Сегодня вечером". Леонид Якубович допустил неуважительно высказывание в адрес участников капитал-шоу.



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