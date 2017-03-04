По результатам соцопроса только 5% украинцев не используют русский язык





Русский язык не используют только 5% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого холдингом «Ромир».



«Только 5% респондентов на Украине ответили, что не используют русский язык. Остальные говорят на нём в семье (66%), используют для общения с друзьями (61%), смотрят русскоязычное телевидение и фильмы (39%), применяют на работе (34%)», — приводит газета «Известия» слова руководителя «Ромира» Андрея Милехина.



Он добавил, что 78% опрошенных украинцев хотят, чтобы их дети разговаривали на русском языке.



Объединяющим народы фактором 38% россиян назвали родственные связи и общее советское прошлое двух стран. Граждане Украины также поставили эти факторы на первое место.



В то же время 16% украинцев ответили, что на Украине нужно разговаривать только на украинском языке.



Опрос жителей России и Украины проводился в конце 2016 года. На Украине в исследовании приняли участие 500 человек, в России — 1000.



Ранее украинский депутат предложил сделать русский язык официальным.