Почему Украина не Израиль: США сокращают объём военной помощи Киевской хунте

В американском конгрессе предлагают более чем вдвое сократить объём военной помощи Украине. В этом году Киев может рассчитывать на $150 млн вместо обещанных $350 млн. Объёмы помощи ВСУ со стороны Пентагона не сопоставимы с теми финансовыми потоками, которые Соединённые Штаты направляют своим союзникам. В случае Израиля, например, счёт идёт на миллиарды долларов. Вашингтон игнорирует просьбы Киева о поставках летального оружия, передавая стране только боевые машины, приборы ночного видения, бронежилеты. Почему «дружба» Украины и США так и не продвинулась дальше громких слов — в материале RT.

Комитет нижней палаты конгресса США по ассигнованиям предложил урезать объёмы военной помощи Украине в 2017 году. Вместо $350 млн, заложенных ранее в американский бюджет на эти нужды, парламентарии предлагают выделить только $150 млн.

Средства могут пойти на экипировку и обучение бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). В документе отдельно прописан запрет на поставки ВСУ переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

В прошлом году размер американской военной помощи Украине составил $300 млн, в 2015-м — $120 млн, а в 2014-м — $118 млн.

На протяжении трёх лет после государственного переворота в стране украинские власти просят Вашингтон о поставках летальных видов вооружения, но получают вежливый отказ.

Как пояснила в апреле прошлого года постпред США при ООН Саманта Пауэр, американская администрация пришла к выводу, что «военное решение было бы катастрофой для всех».

«Пострадает намного больше людей», — отметила Пауэр.

Украинским военным пришлось довольствоваться помощью в виде военных джипов, приборов ночного видения, бронежилетов и т.п. Кроме того, США направили на Украину своих военных инструкторов, которые должны были научить бойцов и командиров ВСУ тактическим приёмам. Такие тренинги могли пригодиться украинским военным разве что в самом начале донбасского конфликта, пока они не успели сами получить реальный боевой опыт.

Что касается техники, полученной по программе помощи от американских партнёров, то, по данным газеты The Washington Post, на Украину поставлялись устаревшие автомобили и бронежилеты. Оказалось, что Пентагон направил украинским военным джипы, отслужившие своё ещё в 1980-90-х годах, а также средства индивидуальной защиты, произведённые 10 лет назад.

По сути, как утверждает издание, американская сторона воспользовалась возможностью разгрузить склады, не прибегая к утилизации старой техники.

Тем не менее на излёте своих президентских полномочий Барак Обама взял курс на расширение военной поддержки Украины. Такое решение было принято на варшавском саммите НАТО летом 2016 года.

«Мы будем наращивать помощь Украине», — заявил тогда американский лидер, добавив, что этот шаг зафиксирован в документах саммита.

В январе 2017 года глава МИД Украины Павел Климкин выразил надежду на получение от США «более высокотехнологичного» оружия.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

«Я, правда, всегда говорю, что не люблю этого разделения — на летальное и нелетальное. Есть чёткое понятие оборонительного оружия. Нам оно необходимо», — отметил украинский министр.

Если предложение комитета конгресса США, касающееся сокращения поддержки Киева, будет одобрено верхней палатой парламента и президентом, все расчёты украинских политиков пойдут под откос.

Настоящие друзья

Чтобы разобраться в истинном отношении Вашингтона к украинскому режиму, достаточно сопоставить объёмы помощи, предоставляемой Киеву и другим государствам, находящимся в сфере американских интересов.

Сравнение неутешительно для Киева: выходит, что, по большому счёту, партнёрство с Вашингтоном сводится к словам, слабо подкреплённым делами.

Например, на восстановление разрушенной инфраструктуры в Ираке из бюджета США было выделено около $60 млрд. Всего на операцию в Ираке американцы потратили свыше $700 млрд. Средства и оружие направляются в страну даже после вывода американского военного контингента в 2011 году. После вторжения в Ирак группировки «Исламское государство»* Пентагон начал наращивать объёмы помощи Багдаду. За последние годы иракские военные получили 1500 ракет AGM-114 Hellfire, 250 броневиков Caiman, 1500 бронированных внедорожников Humvee.

Американские вертолёты F-16 в Ираке

Всего же в рамках программы военной помощи Багдаду, начатой в 2004 году, Пентагон поставил в Ирак 140 танков M1A1M и 400 новейших бронемашин Stryker. Часть техники направляется в Ирак по льготной цене. Например, Багдад приобрёл за символические деньги у США 36 ударных самолетов F-16IQ , заплатив за всю партию $65 млн. Рыночная стоимость одного такого вертолёта составляет порядка $50 млн.

Ещё одним получателем американской военной помощи является Египет. Несмотря на некоторое охлаждение отношений между Каиром и Вашингтоном после прихода к власти в Египте военных во главе с генералом Ас-Сиси, американцы продолжают оказывать военную поддержку африканской стране. Беседуя в 2015 году с египетским лидером, Барак Обама заявил, что намерен продолжать запрашивать по $1,3 млрд в год в виде военной помощи Египту. Программа поддержки включает, к примеру, поставки истребителей F-16 и ракет Harpoon.

Но, без сомнения, рекордсменом по объёмам получаемой помощи от США является Израиль. В 1998-2007 годах Иерусалим получал ежегодную помощь от Штатов в размере $2,4 млрд. Начиная с 2008 года, размер поддержки вырос до $3 млрд. В сентябре 2016 года стороны договорились о продлении программы ещё на 10 лет. За это время США потратят на вооружение израильской армии не менее $38 млрд.

Критерии, которыми руководствуется Вашингтон, направляя военную помощь тому или иному государству, были сформированы ещё во время холодной войны.

С тех пор ничего не изменилось — подобная поддержка остаётся инструментом политического влияния и позволяет сохранять военно-политические альянсы. В то же время Белый дом опасается перегнуть палку, спровоцировав прямую конфронтацию с Москвой. Это возможно в том случае, если действия американской администрации будут напрямую угрожать безопасности России.

Новая администрация — новый подход

Утверждение, что США получили серьёзные выгоды в результате государственного переворота на Украине, весьма спорное. В частности, «санкционная война», развязанная с подачи Вашингтона, причинила вред западным экономикам. По данным Минэкономразвития России, суммарный ущерб, который был нанесён санкциями экономикам США и Евросоюза, по состоянию на октябрь 2015 года составил $100 млрд.

Оказание Киеву серьёзной военной поддержки со стороны США могло спровоцировать ещё более разрушительные последствия. Особенно если учесть неустойчивость политической ситуации на Украине и воинственный настрой многих украинских политиков.

«Главной идеей предыдущей администрации была идея ценностного единства, — отметил в интервью RT политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. — В рамках этой стратегии американцы продвигались на Восток, стремясь к тому, чтобы всё новые страны делали выбор в пользу американской идеологии. Но новая администрация не разделяет этот подход. Тем более если речь идёт об Украине — стране, которая сама себя не контролирует. Поддержка Украины не имеет серьёзных перспектив, за исключением затяжной конфронтации с Россией».

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, у Вашингтона изначально не было серьёзных планов в отношении Украины. Американцы отлично понимают, что Украина неразрывно связана с Россией.

«Для США Украина — это возможность троллить Россию, давить на больное место. США будут поддерживать Украину в предынфарктном состоянии, не слишком на неё тратясь при этом», — отметил Литовкин в беседе с RT.

«Со временем Украина начнёт дрейфовать в сторону России, хотя это вопрос не ближайших лет. Постепенно придёт понимание того, что конфронтация с Россией может иметь для Украины только глупый и краткосрочный эффект», — подытожил Борис Межуев.

* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещённая на территории России.