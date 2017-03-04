Подельник Березовского заочно приговорен к восьми годам и возмещению убытков на $123 млн

Также суд взыскал с Николая Глушкова $122,6 млн

Савеловский суд Москвы в пятницу заочно приговорил к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн руб. бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" по финансовым вопросам Николая Глушкова, признав его виновным в хищении у авиакомпании почти $123 млн во второй половине 1990-х годов, передает корреспондент ТАСС.

"Признать подсудимого Глушкова виновным в мошенничестве. Назначить ему наказание в виде заключения на восемь лет в колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн рублей", - сказал судья.

Также суд постановил взыскать с Грушкова $122,6 млн. "Взыскать в рамках иска только сумму ущерба, а проценты за пользование чужими средствами, пени и инфляционные издержки на ту же сумму решить в порядке гражданского судопроизводства", - сказал судья.

Глушков обвиняется по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Судебный процесс в отношении него проходит в заочной форме, поскольку Глушков покинул Россию и, по некоторым данным, проживает в Великобритании.

Деньги с арестованных счетов

Также суд взыскал с Глушкова в пользу "Аэрофлота" около $20 млн.

"Суд постановил арестованные счета Глушкова в швейцарских банках взыскать в пользу потерпевших", - огласил судья. "Речь идет о сумме порядка $20 млн, арестованной в 1990-х годах ", - уточнил прокурор.

Дело по "Аэрофлоту"

Как считает следствие, Глушков в составе преступной группы вместе с предпринимателем Борисом Березовским в период с апреля 1996 года по апрель 1999 года убедил на тот момент главу "Аэрофлота" Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании. На самом же деле деньги в размере $122,654 млн были похищены.

Ранее в рамках судебного следствия был допрошен заместитель министра транспорта РФ, бывший гендиректор "Аэрофлота" Валерий Окулов. По его словам, одной из инициатив Глушкова было сотрудничество с компанией "Форос" для покрытия нехватки оборотных средств. В то же время, по сведениям Окулова, у Глушкова были товарищеские отношения с Березовским.

По данным Окулова, в 1998 году руководством "Аэрофлота" был произведен анализ деятельности финансового блока компании и сделан вывод о том, что авиакомпания находится под внешним управлением, после чего сотрудники финансового блока, включая Глушкова, были уволены.