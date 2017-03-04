Поляки сразу уничтожат Украину, как только оторвут её от России

Украина существует во всех смыслах только благодаря России. Ей же она обязана своим появлением, и точно обязана теми необъятными территориями, в которых пребывает. Все эти прописные истины секретны только для тех, кто в качестве головного убора способен напялить кастрюлю.

Тем временем, и до сей поры Украина существует только потому, что еще не совсем оторвана от России. Но этот план поступательно реализуется ее исконными братьями из Европы. Среди которых на первых ролях, конечно же, те самые поляки. Официальная Польша поддерживает Украину, даже бандеризирующуюся Украину, только из корыстных, исключительно корыстных побуждений.

Пока Украина с Россией – поляки будут сидеть тихо и молча, но, если задача на разрыв украино-российских связей будет выполнена, Польша уничтожит украинский народ. Об этом в ходе ток-шоу «60 минут» на Первом канале от 02 марта 2017 заявил экс-нардеп, член Комитета спасения Украины Владимир Олейник.

«Отдельные представители Польши поддерживают нынешнюю киевскую власть, в том числе, «циничного Бандеру» Порошенко, который сам себя так прописал, только по одной причине, идеология проста – оторвать Украину от России. А дальше они вспомнят и Волынь, и Бандеру», - заявил Олейник.

«Пока мы (Украина) с Россией – вы (поляки) будут сидеть молча. Но только вы оторвете украинский народ от России, вы его уничтожите», - сказал Олейник, обращаясь к стороннику киевского режима, польскому журналисту Зигмунду Дзинчаловскому.

Соответствующая речь звучит на видео с 49:45