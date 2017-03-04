Россия готова продолжать борьбу с американскими наёмниками в одиночку

Ранее в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп может временно отложить планы по достижению соглашения с РФ по совместной борьбе с террористической группировкой

Россия готова по-прежнему продолжать борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ) даже без США , заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Москва и так продолжает (борьбу с ИГ)", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, готова ли Россия продолжать борьбу с ИГ в одиночку.

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Дональд Трамп может на какое-то время отложить планы по достижению соглашения с Россией по совместной борьбе с "Исламским государством".