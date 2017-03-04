Сирия: Курды передают Башару Асаду и России территорий у Манбриджа, Турки в замешательстве

2 марта сирийская армия при поддержке ВКС России освободила от игиловцев древний город Пальмира, включая аэропорт Пальмиры. Военнослужащие сирийской армии исследуют историческую часть Пальмиры, чтобы разминировать город.



Согласно заявлению, выложенному так называемым Военным советом Манбиджа, поддерживаемые американцами Сирийские демократические силы, преимущественно состоящие из курдских отрядов народной самообороны (YPG) передадут сирийской армии большую часть территорий западнее города Манбидж, расположенного на севере Сирии. СДС хотят использовать войска сирийской армии в качестве буфера против поддерживаемых турками группировок боевиков в северой Сирии и ссылаются на то, что данное решение принято после переговоров с Россией. Делается это для того, чтобы защититься от Турции, использовуя военные и дипломатические возможности России и Сирии.



Всего лишь в августе 2016 года представитель СДС Талаль Сило заявлял о том, что США являются единственными, с кем сотрудничает СДС, и что СДС не собираются координировать действия против ИГИЛ или даже обсуждать что-либо и с кем-либо без отмашки американцев. Кажется, что с марта 2017 года СДС или YPG кардинально изменили свой подход после того, как стало ясно то, что фотографий американского спецназа оказалось недостаточно для того, чтобы отвадить Турцию от намерений занять Манбидж и Телль Рифат.



Турция считает YPG лишь одной из ветвей РПК, с которой Турция ведет беспрерывную войну практически с 1984 года. В свою очередь, РПК пытается создать независимое курдское государство на юге Турции. Однако, пока нет докладов о том, какие территории в пригороде Манбиджа будет контролировать сирийская армия. Однако, есть 2 варианта:



1) Сирийская армия занимает деревни западнее Манбиджа. В данном случае возглавляемые Турцией силы смогут атаковать Манбидж только со стороны Джарабулуса при условии, что они хотят избежать конфронтации с альянсом России, Сирии и Ирана

2) Сирийская армия занимает деревни западнее и севернее Манбиджа, чтобы не дать турецким военным проводить операции с обоих направлений.



В любом случае, останется одна проблема. Возглавляемые Анкарой силы по-прежнему смогут атаковать YPG/СДС в Телль Рифате. В последние месяцы в данном районе при посредничестве России проводилось несколько переговоров между правительством и YPG, однако источники YPG тут же отрицали о наличии какого-либо соглашения.



Между тем, отряды армейского спецназа Силы Тигра освободили от игиловцев населенные пункты Алиса, Ум Аль-Амад, Барлин, Абу Тавил, Рахмания, Казили и несколько окрестных позиций в провинции Алеппо.

