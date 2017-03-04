США: с русскими дипломатами общались десятки конгрессменов. Всех теперь уволят?

04.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
США: с русскими дипломатами общались десятки конгрессменов. Всех теперь уволят?

Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан заявил, что за последние несколько лет с российскими дипломатами взаимодействовали "десятки, если не сотни" конгрессменов.

"Это обычная ситуация, мы встречаемся с послами постоянно как члены конгресса. В этом состоит их работа – встречаться с членами конгресса и выражать свои интересы или беспокойство, в особенности это касается людей из комитетов, связанных с внешней политикой, например, по вооруженным силам или международным отношениям", — сказал Райан в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, сколько конгрессменов "взаимодействовали" с российским спослом или другими российскими дипломатами на протяжении нескольких последних лет.

Скандал в администрации США продолжился после публикации газеты Washington Post о том, что глава министерства юстиции Джефф Сешнс в 2016 году дважды разговаривал с российским послом Сергеем Кисляком. Сешнс в то время был сенатором США и поддерживал предвыборную кампанию Дональда Трампа. При этом он не сообщил об этих разговорах, отвечая на соответствующий вопрос в ходе слушаний в январе в сенате по рассмотрению его кандидатуры на пост главы минюста. На этом основании лидеры демократов в палате представителей и в сенате Нэнси Пелоси и Чак Шумер потребовали отставки генпрокурора. Сам Сешнс заявил, что не обсуждал с российскими представителями темы выборов.

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