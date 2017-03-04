Сталинская эпоха. Если б не было войны...

В 1939 году СССР стал четвертой страной мира, способной самостоятельно производить любую продукцию любой сложности. И если первые заводы начинали строить лопатами да тачками, то через несколько лет на стройплощадках уже рычали советские бульдозеры и экскаваторы.

Запад смотрел на фантастические достижения с ненавистью и восхищением. Уже в 1932 году британский банкир Джарви Гибсон писал: "Советская Россия движется вперед, в то время как много наших заводов бездействует и примерно 3 миллиона нашего народа ищут в отчаянии работу… Во всех промышленных городах, которые я посетил, возникают новые районы, построенные по определенному плану, с широкими улицами, украшенными деревьями и скверами, с домами современного типа, школами, больницами, рабочими клубами, и неизбежными детскими яслями".

Вот только некоторые отчеты работы советского здравоохранения того периода:

Советское здравоохранение в третьей пятилетке

План советского здравоохранения в третьей Сталинской пятилетке предусматривает значительное расширение медицинской помощи населению. Число больничных коек увеличится к концу пятилетки с 353 700 до 482000. К 1942 году намечается организация фельдшерско-акушерских пунктов в каждом сельсовете.

Число мест в сельских больницах увеличится на 100 000 (с 146000 до 246000). Такое огромное развертывание сельской больничной сети будет достигнуто в основном путем открытия при амбулаторных сельских участках небольших больниц (на 10 коек).

Большое внимание уделяется лечебно-профилактической помощи детям. Намечено открыть в каждом районном сельском центре детскую консультацию, а также развернуть широкое обучение матерей правильному вскармливанию детей и уходу за ними.

Для увеличения количества медицинских работников в стране, ежегодный прием в медицинские институты составляет 25000 человек, а в средние медицинские школы свыше 100000 человек. ("Советская медицина", N8, за 1939 год.)

Санитарно-авиационные станции

Наркомздрав СССР разработал положение о санитарно-авиационных станциях. Задачей санитарно-авиационных станций является оказание медицинской помощи населению в районах, отдаленных от медицинских центров.

Станции должны обеспечить перевозку тяжело больных, требующих специального лечения или производства сложных операций, из отдаленных пунктов в больницы, а также переброску медицинского персонала на места для оказания квалифицированной помощи тяжело заболевшим, которых нельзя перевозить. ("Фельдшер", № 4, за 1939 год.)

Советские кондиционеры

Кондиционеры — это установки, дающие возможность поддерживать температуру и влажность воздуха на определенном желательном уровне.

Московский завод "Компрессор" изготовил для кино "Метрополь" первый советский кондиционер. Одновременно завод закончил монтаж опытной установки для охлаждения воздуха на Электроламповом заводе. ("Гигиена и санитария", № 4, за 1939 год.)

Электрический полотер

Конотопский электромеханический завод Наркомместпрома УССР освоил производство электрических полотерных щеток. Эти машины уже выпускаются в массовом количестве.

Электрическая полотерная щетка состоит из круглого диска, вращаемого электромотором. Диск смонтирован на маленьких колесиках с резиновыми шинами и снабжен удобной длинной ручкой. Пользование щеткой обходится всего в 8 копеек в час. ("Гигиена и санитария" № 4, за 1939 год.)

Замороженные овощи и фрукты

Главное управление консервной промышленности Наркомпищепрома СССР на нескольких консервных заводах оборудовало цеха для замораживания зеленого горошка, шпината, спаржи, сахарной кукурузы, слив, винограда и других фруктов и овощей.

Замороженные овощи и фрукты сохраняют все ценные питательные качества сырых продуктов. В настоящем сезоне будет выпущено 300 тонн замороженных фруктов и овощей. ("Гигиена и санитария" № 4, за 1939 год.)

Витамины в медицине

В июне сего года состоялась Всесоюзная конференция по витаминам. Конференция отметила, что витамин "С" был широко использован при лечении желудочно-кишечных заболеваний, болезней крови, ревматизма, воспаления легких и др.

Приемом витаминов "С" и "D", удается значительно ускорить заживление костных повреждений. Доклад о применении витаминов в борьбе с детскими болезнями сделал проф. Казанского института усовершенствования врачей заслуженный деятель науки Е. М. Лепский.

Конференция подчеркнула, что детям с трех-четырехмесячного возраста следует давать много овощных и ягодных соков, содержащих витамины. Антирахитический витамин встречается в небольшом количестве продуктов — в яичном желтке, печенке, рыбе. Организм беременной женщины нуждается в повышенном потреблении витаминов.

Детский кукольный театр

Московский городской отдел здравоохранения открыл кукольный театр, который в художественной форме популяризирует среди детей навыки гигиены. Постановки длятся всего полчаса.

Таким образом, театр может выступать за день в нескольких местах. Труппа кукольного театра состоит из 4 человек. Художественный руководитель и режиссер — артист Ливанов. В репертуаре постановка: "О Мишкиной беде и зубном враче".

В ближайшее время будет поставлена пьеса "Степка-растрепка" — о личной гигиене школьника. Третий спектакль посвящается пропаганде вопросов санитарной обороны. ("Медицинский работник")

Планы экономического развития Советского Союза на 40-е годы потрясали своим размахом. К сожалению, эти планы были перечеркнуты вторжением западных армий гитлеровской коалиции. Великая Отечественная война нанесла советской экономике такую рану, которую она смогла залечить лишь спустя несколько десятилетий.

Сталинский план был прост: вместо того, чтобы продолжать сидеть на заднице и стенать о разрухе, все должны были подняться и начать работать, как в фильме "Председатель". Не на кого-то, а на самих себя. Тяжело пахать поле сохой? Построим же тракторный завод! Тесно жить трем семьям в подвале старого дома? Давайте построим кирпичный завод, а потом и новые жилые дома!

Итог советской промышленной революции был впечатляющим. Уже в 1932 году безработица не только исчезла, но и пришлось дополнительно привлечь почти два миллиона рабочих. К 1940 году численность рабочих и служащих возросла до 31,2 миллиона, городское население страны выросло в три раза! Но рабочих рук все равно не хватало – тогда к работе привлекли заключенных, до того подметавших тундру вениками. Это в современных сериалах сталинские зэки валяются по нарам да лениво валят кедры тупыми пилами, в реальности они за год-два возводили в Сибири новые города и заводы. Работали не из-под палки, а за УДО, усиленную пайку, денежные премии. Некоторые оставались на стройках и после срока, вольнонаемными.

Но работы всё равно было невпроворот, так что вскоре пришлось увеличить рабочий день с 7 до 8 часов, а рабочую неделю сделать семидневной (6 рабочих дней + воскресенье). Сегодня это, конечно же, растолковывают как невыносимое иго сталинской тирании, мордовавшей бедный несчастный народ.

За две пятилетки в стране построили более 5 000 крупных объектов, среди них около трехсот таких гигантов, как Днепрогэс, Уралмаш, Азовсталь, Запорожсталь и Криворожсталь, ХТЗ и СТЗ, Турксиб, Московский метрополитен. Показатели роста промышленного производства (не в фиктивном ВВП, а в реальных тоннах и единицах) удваивались каждые четыре года.

Запад смотрел на фантастические достижения с ненавистью и восхищением.

К 1940 году СССР изменился до неузнаваемости. Дымили трубами циклопические заводы, в городах выросли кварталы новых "сталинок", парки и скверы, уютные домики рабочих поселков, на полях трудились сотни тысяч тракторов и комбайнов. Появились пионерские лагеря, дома отдыха и санатории, практически с нуля создали общедоступную сеть развитой и бесплатной медицины, на порядок выросло число школ, техникумов, вузов. Это была уже практически другая страна, бухать и бездельничать в которой могли только генетические отбросы эволюции. Поскольку у всех нормальных людей появилась вполне достижимая цель в жизни: сделать свою жизнь лучше, как в материальном, так и в других отношениях.

Однако в июне 1941 года на пути к этой цели встала война…