Таблица штрафов на 2017 год. Умелому водителю на заметку

04.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Таблица штрафов на 2017 год. Умелому водителю на заметку

????— 12.3 ч. 1. Езда без документов на право управления автомобилем или без регистрационных документов: 500 руб.
????— 12.3 ч. 2. Езда без полиса ОСАГО: 500 руб.
????— 12.3 ч. 3. Передача управления автомобилем лицу, у которого нет документов на управление машиной: 3 000 руб.
????— 12.4 ч. 1. Установка на передней части машины световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета: для граждан — 3 000 руб с конфискацией.
????— 12.4 ч. 2. Установка на автомобили без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов: для граждан — 5 000 руб с конфискацией.
????— 12.4 ч. 3. Незаконное нанесение на наружные поверхности автомобиля цветографических схем оперативных служб или легкового такси: 5 000 руб.
????— 12,5 ч. 1. Управление автомобилем при наличии неисправностей, при которых запрещено эксплуатировать машину: 500 руб.
????— 12.5 ч. 2. Управление автомобилем с заведомо неисправными тормозами, рулевым управлением или сцепным устройством: 500 руб.
????— 12.6. Езда с непристегнутым ремнем безопасности либо на мотоцикле без шлема: 1 000 руб.
????— 12.7 ч. 1. Управление автомобилем гражданином, не имеющим водительских прав: 5–15 тысяч руб.
????— 12.7 ч. 2. Управление автомобилем гражданином, который уже был лишен прав: штраф 30 000 руб. Для тех, кто был лишен за пьяную езду, или за отказ от медосвидетельствования, наказание более жесткое (см. ниже).
????— 12.7 ч. 3. Передача управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права: 30 000 руб.
????— 12.9 новая ч. 5. Превышение скорости на величину более 80 км/ч: 5 000 руб с лишением прав на срок до полугода.
????— 12.9 новая ч. 6. Повторное превышение скорости на величину 40–60 км/ч: двойной штраф, назначенный за первый раз.
????— 12.9 новая ч. 7. Повторное превышение скорости на величину выше 60 км/ч: штраф 10 000 руб. с лишением прав на год.
????— 12.10 ч. 1. Проезд ж/д переезда на красный свет или при закрывающемся шлагбауме: 1 000 руб или лишение прав.
????— 12.10 ч 2. Нарушение других правил переезда через ж/д переезд (гл. 15 ПДД): 1 000 руб.
????— 12.11 ч. 1. Движение по автомагистрали на транспортном средстве, которое конструктивно не может ехать быстрее 40 км/ч: 1 000 руб.
????— 12.11 ч. 2. Движение по автомагистрали на автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны далее второй полосы: 5 тыс. руб.
????— 12.11 ч. 3. Разворот или въезд на автомобиле в технологические разрывы раздельной полосы автомагистрали или движение задним ходом по автомагистрали: 2 500 руб. ВК ДПС Альметьевск.
????— 12.12 новая ч. 3. Повторный проезд на красный свет: 5 000 руб или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
????— 12.14. Нарушение правил маневрирования (гл. 8 ПДД): 500 руб.
????— 12.16. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги: 500 руб.
????— 12.16 новая ч. 3 (прим.). Повторная езда во встречном направлении по дороге с односторонним движением: штраф 10 000 руб с лишением прав на срок один год.
????— 12.17 ч. 1. Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или автомобилю с включенными спецсигналами: 500 руб.
????— 12.18. Отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и другим участникам дорожного движения (за исключением водителей), пользующихся преимуществом в движении согласно ПДД: 1 500 руб.
????— 12.19 ч. 1. Нарушение правил остановки и стоянки (за исключением стоянки под запрещающим знаком и с созданием помех движения другим авто): 500 руб.
????— 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки: 500 руб.
????— 12.21. Нарушение правил перевозки грузов или правил буксировки: 500 руб.
????— 12.23 ч. 2. Перевозка людей вне кабины автомобиля, трактора, в прицепе, в кузове грузового мотоцикла и других запрещенных ПДД местах: 1 000 руб.
????— 12.23 новая ч. 3. Перевозка детей без детских кресел: 3 000 руб.
????— 12.24 ч. 2. нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью: 5 000 руб или лишение прав.

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