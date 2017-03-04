Татарстан: проворовавшиеся банки государство решило не спасать

Каждый четвертый житель Татарстана, по оценкам экспертов, пострадал в результате масштабного банковского кризиса, накрывшего республику. «На наших глазах как будто лопнул мыльный пузырь из видимого благополучия», – комментируют экономисты. Центробанк был вынужден лишить лицензии. Что же произошло в регионе?

Банк России в пятницу утром отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности сразу у трех банков Татарстана: Татфондбанка, Интехбанка и «Анкор банка».

Крупнейший из них – Татфондбанк – второй по величине в регионе, занималв банковской системе России, по данным БИР «Аналитик» на 1 сентября. Всего же этим трем игрокам принадлежала примерно четверть активов банковского сектора Татарстана. После случившегося президент Татарстана Рустам Минниханов провел экстренное совещание с руководителями правоохранительных и надзорных органов и заявил о необходимости выявить круг лиц, причастных к кризисной ситуации в ТФБ и Интехбанке, и привлечь их к ответственности.

История падения

О проблемах в Татфондбанке стало известно еще в прошлом году, но тогда еще была надежда на его спасение. Во-первых, это слишком крупный для региона банк, и риски его ухода с рынка велики. Во-вторых, одним из акционеров банка была Республика Татарстан. Да и ЦБ РФ доверял Татфондбанку. Регулятор разрешил ему самому санировать другие банки – «Советский» и «Тимер Банк». Это просто исключительный случай, когда лицензию теряет сам банк-санатор.

Однако уже в середине декабря Татфондбанк не смог расплатиться по своим облигациям, и ЦБ через АСВ ввел в банке временную администрацию. Причины возникновения проблем полностью не известны. Есть версии, что это стало следствием отзыва лицензии у московского банка «Пересвет», где татарстанский банк владел обесценившимися потом облигациями на 5 млрд рублей (а это 18% капитала Татфондбанка). Кроме того, в Верховном суде Татарстана рассматривается дело о хищении средств клиентов «дочкой» Татфондбанка – инвесткомпанией «ТФБ Финанс». Под стражу по делу заключен начальник управления активных операций ИК Рустам Тимербаев.

Периодически в СМИ назывались желающие спасти второй в регионе банк. И президент Татарстана говорил о готовности докапитализировать его, и крупные кредиторы вроде как готовы были конвертировать свои требования в капитал Татфондбанка.

Однако спасти банк не удалось. Временная администрация решила, что на разумных экономических условиях финансовое оздоровление просто невозможно. По сути, регулятор посчитал невыгодным потратить огромное количество денег на то, чтобы оздоровить банк. Точный объем дыры в Татфондбанке официально не назывался, но в СМИ появлялись цифры от 100 млрд рублей. Но чтобы закрыть такую дыру, надо было бы выделить, по сути, беспроцентный кредит на сумму в два раза большую.

В ЦБ в пятницу объяснили решение об отзыве лицензии тем, что надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности обнаружили полную утрату собственных средств (капитала) в банке. Та же причина названа и по Интехбанку. Отзыв лицензии в «Анкор банке» регулятор объяснил тоже неисполнением законов о банковской деятельности, а также неспособностью удовлетворить требования кредиторов.

Старший директор агентства Fitch Ratings Александр Данилов согласен с обоснованностью решения ЦБ. «Объем дыры был такой, что нецелесообразно санировать было», – отметил он, говоря про Татфондбанк.

«Судя по всему, санация потребовала бы существенных государственных денег. И ЦБ, вероятно, решил проявить жесткость. И это хорошо», – считает также руководитель группы банковских рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Кирилл Лукашук, цитирует ТАСС.

Последствия: принцип домино

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян считает, что отзыв лицензии у двух других казанских банков «в определенной степени стал последствием проблем, возникших у Татфондбанка». То есть пошла цепная реакция. «Сработал тот самый принцип домино, об опасности которого мы предупреждали. Банку, местным властям и регулятору необходимо было найти общий язык, чтобы не допустить такого развития событий», – считает глава АРБ.

Уже понятно, что проблемы могут иметь печальные последствия для Татарстана. Нельзя исключать, что следом начнутся проблемы и в ряде других банков, так или иначе завязанных на Татфондбанке.

«Ситуация для экономики Татарстана и банковской системы очень критичная. Причем происходит все очень быстро: буквально на наших глазах как будто лопнул мыльный пузырь из видимого благополучия», – оценивает ситуацию Кирилл Яковенко из «Алор Брокер». По его словам, вплоть до осени 2016 года банковская система Татарстана излучала оптимизм. Так, за последние три года (с октября 2014 по ноябрь 2016 года) в республике была отозвана всего одна лицензия. Во-вторых, тот же Татфондбанк и «Ак Барс», согласно отчетности по МСФО за третий квартал, показывали чистую прибыль в 3,4 млрд и 1 млрд рублей соответственно.

«Природа этих результатов лишь насторожила ЦБ, так как прибыль была достигнута в результате внутрикорпоративных сделок. По сути, основные акционеры постарались таким образом наполнить активы банков, но это их не спасло. Только у «Ак Барса» сейчас дыра в капитале в размере 80–100 млрд рублей. А акционеры ТФБ за эти три месяца могли бы попытаться спасти капитализацию банка, но так как у них у самих нет денег, этого не произошло, поэтому отзыв лицензии был неизбежен», – говорит Яковенко.

Населению вклады в банках с отозванными лицензиями должны вернуть, так как все три банка были участниками обязательного страхования вкладов. Общая сумма страховых выплат со стороны АСВ составит примерно 71,9 млрд рублей. Большую часть этих денег клиенты уже получили, возврат вкладов начался еще в декабре.

С юридическими лицами ситуация сложнее, ведь АСВ страхует только вклады физлиц. «Юрлица теряют и переводы, которые они делали через этот банк, и просто расчетные счета, то есть все свои средства. Предприниматели никак не защищены при отзыве лицензии у банка, в котором они обслуживаются, и это имеет кумулятивный эффект для экономики: физлица, являющиеся работниками этих предприятий, не получают заработную плату, не могут заплатить коммунальные платежи и так далее. Для региона это будет означать множество неработающих предприятий малого и среднего бизнеса, а также стихийные митинги», – говорит газете ВЗГЛЯД аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

«Татфондбанк был одним из самых надежных банков региона, и многие хранили там все свои сбережения, часто превышающие размер страховой выплаты от АСВ. Поэтому многие вкладчики понесут многомиллионные потери. Для субъектов малого и среднего бизнеса это также непоправимый удар. По предварительным подсчетам, речь идет примерно о, включая юридические и физические лица. Это серьезный показатель, поэтому можно ожидать всплеск социального недовольства», – говорит газете ВЗГЛЯД первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Тамара Касьянова.

Отзыв лицензии Татфондбанка «может иметь серьезные последствия не только для региона», предупреждает глава Ассоциации российских банков.

Однако Лукашук напоминает, что Татфондбанк все-таки не единственный и не крупнейший банк Татарстана. «Если бы он был единственным, его бы спасли. Но очень важно, что есть более крупный и значимый «Ак Барс», который глубже обслуживает государственный сектор», – заключил он.

Репутация властей республики пострадает, но в целом экономика региона должна выстоять, считает Касьянова. «Татарстан – один из самых устойчивых регионов в России по различным показателям, связанным с экономической деятельностью. И крайне маловероятно, что ЦБ, принимая решение об отзыве лицензии одного из крупнейших банков в регионе, не продумал все экономические последствия своих действий. Основная угроза сегодня – это потеря доверия местного населения к власти», – считает вице-президент «Российского клуба финансовых директоров».

Что касается банковской системы в России в целом, то угрозы для нее пока нет. «Банки могли бы посыпаться, если бы ЦБ не принимал подобные жесткие решения. Проходящая чистка, хотя и доставляет массу хлопот многим вкладчикам, делает банковскую систему РФ только стабильнее», – говорит Касьянова.