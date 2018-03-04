Тимур Еремеев выиграл суд против Мишулиных

Семья артиста намерена продолжать борьбу.

Тушинский районный суд поставил точку в самом громком звездном деле за последние полгода. Напомним, что после того, как актер Тимур Еремеев в интервью рассказала о том, что он сын Спартака Мишулина, дочь народного артиста Карина Мишулина подала иск о защите чести и достоинства. После того, как ДНК-экспертиза в рамках ток-шоу «Пусть говорят» доказала, что Тимур Еремеев сын Спартака Мишулина, Карина Мишулина стала представлять в суде интересы матери. Они доказывали, что у Спартака Васильевича не могло быть второй семьи.

После заседания суда Карина Мишулина сообщила как все происходило в суде. А также намекнула, что останавливаться их семья не собирается. Борьба будет продолжена: «Сегодня нам отказали в удовлетворении иска, но это было и понятно, судя по тому, как нам отклоняли все ходатайства, доказательства, свидетелей и т.д. Но, слава Богу, есть аудиозаписи клоунады, которая творилась в суде… ну что ж тягаться нам с «Пусть говорят» бессмысленно! — пишет в инстаграме Мишулина. — Иск был о чести и достоинстве, а не о признании его сыном! По закону он продолжает оставаться Еремеевым и никакого отношения к нашей семье не имеет, ну а те кто его таковым называют, нарушают законы Р.Ф… хотя в нашей стране их нарушают все. А при этом все хотят жить хорошо… То, что отклонили этот иск лишний раз показывает насколько убого наше общество. Честь, достоинство, любовь, порядочность — больше не существует!… Радуйтесь те, кто не знает, что такое любовь и порядочность и не забудьте облить нас грязью и поплясать на папиных костях! Только помните, что каждый из вас может стать следующей жертвой… Ну а мы даже не расстроились и конечно не остановимся! И не потому что мы ненормальные, как хочет всем показать нас «Пусть говорят», а потому что мы знаем правду и не позволим топтать имя любимого человека! Бог всем дает нам только одну жизнь и никто не вправе влезать в нее грязными ногами (137 статья УК.Р.Ф), даже если очень хочется… Мы не проиграли, мы только начали! И сломать нас не получится никому! Сила в правде! И правда все равно восторжествует! Ну, а господину Еремееву я желаю удачно отрабатывать его контракт с 1 каналом на несколько млн сумму!! Надеюсь он от этого стал на минуту счастливее…»



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