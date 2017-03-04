Украинская полиция обнаружила и изъяла взрывчатку у нацистов блокирующих Донбасс

Украинская полиция обнаружила и изъяла взрывчатку в районе размещения радикалов, блокирующих железную дорогу в Луганской области.

По данным пресс-секретаря областной полиции Татьяны Погукай, «под одной из опор моста, где стоит их палатка, обнаружены мины «МОН» (противопехотные осколочные), гранаты РГМ-5, около двух килограммов тротила с необходимыми устройствами для осуществления взрывов, дымовые шашки, патроны», сообщает ТАСС. Как пояснила Погукай, в связи с этим полиция в месте расположения радикальных участников блокады приступила к проведению оперативно-следственных действий, в частности, сейчас там «работают эксперты криминалисты-взрывотехники. Проводится тщательное обследование территории, где находятся блокирующие».

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман оценил ущерб для госбюджета от блокады украинскими экстремистами торговли с ДНР и ЛНР. По оценкам Гройсмана, ущерб для горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины от блокады железной дороги на границе с республиками Донбасса составят $3,5 млрд валютной выручки, и приведет к потере до 75 тысяч рабочих мест. При этом Гройсман не спешит винить в этом украинских националистов, которые уже более месяца блокируют поставки угля на Украину из ДНР и ЛНР. По мнению Гройсмана, «то, что происходит с блокадой — это в интересах Российской Федерации. Речь идет о том, что наш уголь, украинский, который закупался за гривны, и с которого платились налоги Украине надо запретить, а покупать в России. Это диверсия против нашего государства».