В Абакане таксиста не смутил красный сигнал светофора

ВАЗ с шашечкой спокойно проехал на красный на одном из перекрёстков республиканской столицы.

Похоже, в Абакане для таксистов стали действовать особые правила. По крайней мере, такой вывод можно сделать, посмотрев видео, размещённое в социальной сети. На записи видно, как ВАЗ с шашечкой стоит на светофоре, ожидая разрешающего сигнала. Но, видимо, таксист сисльно торопился, потому решил не ждать зелёный, а спокойно и невозмутимо проехал на красный. Нарушение правил дорожного движения зафиксировал видеорегистратор одного из очевидцев.

Автолюбители отмечают, что на небольших перекрёстках, таких как Карла Маркса – Чертыгашева, часто возникает соблазн проехать на запрещающий сигнал светофора: нередко машин в другом направлении просто нет, поэтому и ожидание кажется бессмысленным. Но красный, есть красный и правила написаны для всех водителей, особого кодекса для таксистов пока не создано, поэтому и они должны соблюдать ПДД.

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