В Британии разгорелся крупнейший допинг-скандал вокруг восьмикратного чемпиона мира

Глава Британского антидопингового агентства заявила, что велогонщик Брэдли Уиггинс получал в качестве терапевтического исключения больше запрещённых препаратов, чем полагается одному человеку. Допинговый скандал вокруг пятикратного олимпийского чемпиона длится уже полгода и постоянно обрастает новыми подробностями. RT рассказывает об одной из самых постыдных историй в британском спорте.

Одной из самых обсуждаемых спортивных тем Великобритании в эти дни является скандал, вот уже полгода разворачивающийся вокруг велосипедиста Брэдли Уиггинса. На родине его знают и почитают как пятикратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира. За пределами страны и среди людей, мало знакомых с велоспортом, он известен как один из фигурантов документов, опубликованных хакерской группировкой Fancy Bears.

В сентябре прошлого года стало известно, что Уиггинс несколько раз получал право на терапевтическое использование (TUE) запрещённых в спорте веществ. Среди журналистов и специалистов наибольшие вопросы вызвало употребление триамцинолона.

Уиггинс утверждает, что является аллергиком, и ему необходимо бороться с симптомами, чтобы успешно выступать. Но вместо того, чтобы принимать различные легальные препараты, он трижды получал с помощью команды Sky Team разрешение на инъекции триамцинолона. Это мощный кортикостероид, способный улучшать результаты спортсмена. Все три раза Уиггинс получал TUE прямо перед выступлениями на грандтурах — перед «Джиро д‘Италия» в 2013 году, а также перед «Тур де Франс» в 2011 и 2012 годах. В последнем случае британец стал победителем.

Когда эти факты стали известны, бывший личный врач Уиггинса Прентис Штеффен выразил недоумение, зачем его клиент использовал вещества, за которые ему должна полагаться дисквалификация.

«Я удивился, когда увидел, что Уиггинс принимал триамцинолон по TUE перед тремя основными стартами. Можно предположить, что это случайность, что большая доза внутримышечных препаратов длительного действия требовались ему как раз перед такими важными гонками. Но сейчас в ретроспективе это выглядит не очень хорошо с точки зрения здоровья или спортивной составляющей», — говорил специалист BBC. Формально Уиггинс ничего не нарушал, но оставил открытой этическую сторону вопроса.

В октябре журналисты Daily Mail позволили скандалу вокруг велогонщика вспыхнуть с новой силой. Выяснилось, что в 2011 году работник Британской велосипедной федерации (BC) Саймон Коуп доставил Уиггинсу из Великобритании во Францию некую коробку с неизвестным ему самому содержанием. Считалось, что там находилось некое лекарство для спортсмена.

Этот случай привлёк внимание Британского антидопингового агентства (UKAD), которое начало собственное расследование. Позднее скандал дошёл до Парламента — комитет по культуре, медиа и спорту решил сам разобраться в этой ситуации. К декабрю, когда начались первый слушания, Уиггинс завершил спортивную карьеру.

В конце концов менеджер Sky Дэйв Брейлсфорд заявил, что таинственная посылка содержала флуимуцил — легальное для использования лекарство, которое находится в свободной продаже во Франции. То, что ему понадобилось несколько месяцев для такого странного объяснения, породило недоверие к подобной версии. Представить доказательства Брейлсфорд не смог, сославшись на то, что этим должны заниматься доктора команды Уиггинса.

На этой неделе ожидалось, что объяснение перед парламентариями представит врач Ричард Фриман. Однако он не смог предстать перед антидопинговой комиссией департамента культуры, медиа и спорта из-за болезни. Вместо него выступила исполнительный директор UKAD Николь Сэпстид с данными, которые стали известны её ведомству.

По её словам, ни Sky, ни BC не смогли предоставить необходимую документацию, рассказывающую об обороте лекарств внутри команды Уиггинса. На базе в Манчестере соответствующих бумаг не оказалось. Фриман вёл записи на ноутбуке, но он заявил UKAD, что устройство со всеми данными было украдено в 2014 году.

Прентис Штеффен подверг сомнению версию Фримана. Он заявил, что среди докторов велокоманд принято пользоваться сервисом Dropbox, который позволяет сохранять медицинскую документацию в интернете и открывать её в любой момент. Специалист отметил, если Фриман не пользуется подобным сервисом, то он либо что-то скрывает, либо команда Sky плохо организована.

«Мы используем Dropbox, к документам в нём имеют доступ четыре-пять врачей, так что частная жизнь пациента не нарушается. Не знаю, как обстоят дела в Sky, но если бы я попал в ситуацию, как у них, то смог бы за пять минут предоставить все необходимые записи. Мне начинает казаться, что команде есть, что прятать. Возможно, они скрывают собственную плохую организацию», — цитирует Штеффена Cyclingnews.

По ходу заседания Сэпстид также прокомментировала ситуацию с триамцинолоном. По её словам, Sky и BC запрашивали у UKAD слишком много запрещённого вещества для одного Уиггинса. «Количество запрашиваемых доз триамцинолона для Уиггинса было завышенным. Их было слишком много для одного человека. Этого хватило бы для ещё нескольких спортсменов с такой же проблемой», — сказала руководитель UKAD.

Сам Уиггинс в эти дни комментарии не даёт. Репортёры BBC попытались взять интервью у него дома, однако велогонщик вместе с помощниками выгнал их со своей территории, пригрозив вызвать полицию.

Расследование UKAD и Парламента продолжается и может вскрыть новые неприглядные для британского спорта факты, что может подмочить его репутацию как одного из самых чистых и образцовых в плане борьбы с допингом для других стран.