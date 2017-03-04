В Чечне запустили производство спортивного автомобиля для силовиков

В Чечне начали производить легкие вездеходы: багги «Чаборз М-3». Разработкой боевого трехместного автомобиля занимался Международный учебный центр специального назначения и компания «Ф-МоторСпорт». На заводе «Чеченавто» в городе Аргун выпустили первые четыре автомобиля.

Известно, что легкие вездеходы рассчитаны на экипаж из трех человек и способны транспортировать груз весом до 250 килограммов. Автомобили показывают хорошую проходимость в разных ландшафтных условиях – в степи, пустыни и горной местности, это подтверждено испытаниями.

Боевая версия автомобиля названа «Чаборз М-3». Название складывается из двух слов: «ча» с чеченского переводится как медведь, «борз» – волк. По замыслу производителей, вездеход сочетает в себе мощь медведя и выносливость волка, поэтому способен решать самые разные тактические задачи.

Отметим, в настоящее время для своих силовых подразделений Россия закупает багги за рубежом, так что новое производство важно с точки зрения программы импортозамещения. Также известно, что кроме боевой версии автомобиля в республике планируют выпускать несколько вариантов туристических моделей спортивного автомобиля.