В католическом приюте Ирландии найдены массовые захоронения убитых младенцев

Жуткие новости из Ирландии. На территории бывшего католического приюта, расположенного в графстве Голуэй, обнаружено массовое захоронение детей. Останки принадлежат почти тысяче малышей, старшим из которых было не более трёх лет. Что стало причиной их смерти? Какими могут быть последствия этой находки для католической церкви?

Под этим идеально подстриженным газоном покоятся останки детей. Почти восьмисот. Возраст — от полугода до трех лет! Они погребены в 20 отдельных камерах. На ограде — надпись: "Светлой памяти. Покойтесь с миром". Ирландия, графство Голуэй, город Туам. На этом месте в середине ХХ века работал дом матери и ребенка. Так назывались государственные учреждения под патронатом католической церкви. Они были призваны помогать незамужним женщинам, которые забеременели. Помогали своеобразно. В отчете органов здравоохранения за 1944 год приют в Туаме описан как место, где содержатся истощенные дети и их психически нездоровые матери. Всего по всей Ирландии таких заведений было 18.

"Я родился в этом доме матери и ребенка в 1951 году и провел там шесть с половиной лет. Моя мама провела со мной год, после чего нас разлучили, потому что они не хотели, чтобы что-то связывало детей с их матерями, когда они вырастут. Ее просто выкинули на улицу", — вспоминает Пиджей Хаверти.

Униженных женщин, попавших в трудное положение, монахини использовали как рабынь, направляя на самые трудные и грязные работы. Так те возвращали долг церкви за их содержание. Детей отправляли по приемным семьям — по Ирландии, в Британию, Германию и даже США. Мистеру Хаверти повезло, он хотя бы выжил. Дети, чьи останки нашли, как считают эксперты, умерли от холода и недоедания в период с 1925 по 1961 годы. По данным The Guardian, еще в 1975 году на детские кости и черепа наткнулась, играя, местная ребятня. Священник отслужил молитву над братской могилой, и все бы на этом так и закончилось, если бы не историк Кэтрин Корлесс. Она стала разбираться в обстоятельствах гибели детей в приюте. На кладбище могил не нашла. В 2015 году правительство создало специальную комиссию для расследования. Раскопки, начатые в конце 2016 года, подтвердили самые страшные догадки.

"Я рада за выживших, которые так долго ждали этого дня, потому что их никто бы не послушал, никто бы им не поверил. Это великий день для всех, кто был в этом приюте, потому что для них — это шанс найти своих родных и похоронить их как следует", — говорит историк Кэтрин Корлесс.

Ирландские власти уже извинялись перед 10 тысячами узников таких исправительных учреждений. Но тогда весь масштаб трагедии еще не был понятен.

"Эти новости затронули сердце каждого. Были основания для серьезных предположений по поводу приюта в Туаме. Поэтому мы создали комиссию, которая подтвердила, что гибель детей относится именно ко времени работы приюта, а не к более раннему по времени периоду голода", — отмечает министр по делам детей и молодежи Ирландии Катерина Заппон.

"Я считаю, никакой вины моей матери в этом не было. Во всем виноваты церковь, государство. Именно они ее бросили. И сейчас я хочу извинений, потому что она не сделала ничего неправильного. Я хочу извинений от церкви, от государства, чтобы я приехал к ее могиле и прочел над ней эти извинения", — говорит Пиджей Хаверти.

В 2013 году фильм "Филомена" о трагедиях ирландских матерей произвел эффект разорвавшейся бомбы на Венецианском фестивале, получил четыре номинации на "Оскар", в том числе — как лучший фильм года. Тогда католическая церковь заявляла, что у нее нет подтверждений и каких-либо записей. Сейчас они появились.