В кювете на трассе Москва-Челябинск застрял грузовик с редкими тиграми

О том, что машина несколько часов стоит без движения возле села Северное в Оренбургской области, полиции сообщил владелец автомобиля. Грузовик оборудован системой ГЛОНАСС.

К месту происшествия выехали спасатели, дорожные полицейские и дрессировщик из Уфы. Из грузового отсека машины раздавались устрашающие звуки, животные были напуганы. Ведется спасательная операция. Водителя грузовика и сопровождающей машины на месте происшествия нет. Фуру по-просту бросили посреди трассы на произвол судьбы.

Известно, что клетки с пятью тиграми редкой породы везли в уфимский цирк из Волгограда. Машина, на которой транспортировали животных, арендована, сообщают РИА Новости.

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