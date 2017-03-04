В кювете на трассе Москва-Челябинск застрял грузовик с редкими тиграми

04.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

О том, что машина несколько часов стоит без движения возле села Северное в Оренбургской области, полиции сообщил владелец автомобиля. Грузовик оборудован системой ГЛОНАСС.

К месту происшествия выехали спасатели, дорожные полицейские и дрессировщик из Уфы. Из грузового отсека машины раздавались устрашающие звуки, животные были напуганы. Ведется спасательная операция. Водителя грузовика и сопровождающей машины на месте происшествия нет. Фуру по-просту бросили посреди трассы на произвол судьбы.
Известно, что клетки с пятью тиграми редкой породы везли в уфимский цирк из Волгограда. Машина, на которой транспортировали животных, арендована, сообщают РИА Новости.

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