В Москве открывается уникальная выставка «Первые моторы России»

04.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

В Москве открывается уникальная выставка «Первые моторы России»

В "Сокольниках" покажут "Первые моторы России". Там готовится к выставке уникальная коллекция из 28 ретро-автомобилей начала XX века и восьми мотоциклов, принадлежавших царской семье. В этом году императорскому гаражу исполняется 110 лет. Центральным экспонатом станет пулеметный бронеавтомобиль на шасси " Руссо-Балт".

Организаторы постараются передать атмосферу международных выставок, которые проводились в Петербурге век назад. Ее воссоздали по редким сохранившимся фотографиям. Посетить экспозицию можно будет в течение 5 дней — с 8 и по 12 марта.

 

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 23 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,289