В Москве открывается уникальная выставка «Первые моторы России»

В "Сокольниках" покажут "Первые моторы России". Там готовится к выставке уникальная коллекция из 28 ретро-автомобилей начала XX века и восьми мотоциклов, принадлежавших царской семье. В этом году императорскому гаражу исполняется 110 лет. Центральным экспонатом станет пулеметный бронеавтомобиль на шасси " Руссо-Балт".

Организаторы постараются передать атмосферу международных выставок, которые проводились в Петербурге век назад. Ее воссоздали по редким сохранившимся фотографиям. Посетить экспозицию можно будет в течение 5 дней — с 8 и по 12 марта.