к записи В Туве детоубийцы скрылись с места преступления на Волге

Комментарии к записи В Туве детоубийцы скрылись с места преступления на Волге отключены

Комментарии к записи В Туве детоубийцы скрылись с места преступления на Волге отключены

Полицейские отрабатывают ориентировку и ищут предполагаемых преступников.

В Ак-Довураке проводятся следственные действия, направленные на розыск злоумышленников. Напомним, сегодня ночью неизвестные забили ножами молодую семью, расправившись с 35-летними мужчиной и женщиной, они утопили их детей четырех и шести лет. Затем подожгли квартиру. Глава Тувы Шолбан Кара-оол написал на своей странице в соцсети, что детоубийцы скрылись на машине ГАЗ 31105 с номером А652АУ. Кузов цвета сильвер.

- По сводке вижу, что муж и жена были работящими людьми, и ничто не предвещало такое несчастье, - сообщил глава Тувы. - Полиция подняла личный состав на поиски убийц. Направил в Ак-Довурак своего заместителя А.М. Чудаан-оола, в полном составе Департамент региональной безопасности. Первоочередная задача отработать ориентировку, не дать уйти преступникам.

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