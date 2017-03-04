В Туве неизвестные устроили кровавую расправу над семьей и утопили малолетних детей

04.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Жестокое убийство произошло сегодня ночью в Ак-Довураке.

Злоумышленники сначала истыкали ножами 35-летних супругов, а потом утопили в ванной их детей четырех и шести лет. После этого убийцы подожгли квартиру с телами своих жертв. Трупы обнаружили пожарные, когда потушили квартиру 45 в третьем доме по улице "50 лет ВЛКСМ". Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели, проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, сообщили в пресс-службу СУ СКР по Хакасии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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