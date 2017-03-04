В Хакасии утилизировать отходы станет проще

Минприроды России снял административные барьеры при выборе регионального оператора при обращении с отходами.

Изменения внесены в федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Ранее подготовку проектно-сметной документации и строительство объектов утилизации и обезвреживания отходов выполнял единый поставщик. Утверждение перечня таких поставщиков было отнесено к полномочиям Правительства РФ. Новый законопроект отменяет эти положения. Кроме того, установлены требования к правовому статусу исполнителей, являющихся поставщиками таких работ и услуг, и утверждение дополнительных требований не требуется, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии.

Руководитель профильного ведомства Алексей Сиорпас подчеркнул, снятие ограничений позволит субъектам оперативнее переходить на новую систему обращений с отходами. В Хакасии разрабатывают ряд нормативно-правовых актов, например, правила осуществления деятельности регионального оператора, требования к содержанию соглашения с региональным оператором, конкурсную документацию по отбору регионального оператора и другие.

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