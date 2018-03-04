Юлия Началова заявила, что беременна от Прохора Шаляпина

У певицы случилась истерика.

Совсем недавно певица Юлия Началова прозрачно намекала, что у нее появился новый кавалер, который «засыпает» ее роскошными букетами по несколько сотен роз. Юлия призналась, что мечтает выйти замуж и родить второго ребенка. И вот, в первый день весны в Instagram она написала: «Самый крутой реалити шоумэн Шаляпин. Между нами начал таять лед, — начала интригующий рассказ певица. — И в эту же секунду, он посмотрел на меня своим завораживающим томным взглядом и сказал: “Постой, постой крошка. Какого ты там года рождения?” А я ответила: “Девяностого! Девяностого!” И поняла, что это был провал! Я начала громко истерически плакать: “Ну, почему я не 1952 года рождения”. В общем, я в тихом одиночестве присела на стульчик, где сидел он и, вдруг ... я поняла, что беременна! И мне почему-то кажется, что это ребенок именно Прохора. Короче, надо срочно идти на “Пусть говорят” делать тест ДНК в прямом эфире», — призналась Началова.

Взгляды фолловеров на это несерьезное «признание» кардинально разделились. «Что за бред?!» — «Отличное чувство юмора». — «Красавица моя!» — «Ты и, правда, слишком молода и красива для этого парниши». — «Любовь всегда прекрасна! С праздничным счастливым днем всех! Мир. Здоровья всем во всем! Ура!» — «Немного праздничного юмора. Звездная красивая пара Прохоров и Юлия Началова». — «Все могут короли и королевы. Жениться по любви и жить по-королевски!», — писали фанаты.



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