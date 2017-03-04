Жителей Хакасии приглашают на кукольный фарс

Хакасский национальный театр кукол «Сказка» приглашает на яркий и забавный спектакль для детей «Соседи».

Кукольный фарс для детей и взрослых по пьесе М. Супонина «Как Лиса Медведя обманывала, да потом сама попалась» – это яркая забавная сказка о добродушном Медведе и его соседке, коварной Лисе, которая не может жить без хитрости и обмана. Спектакль-игра, в котором маленькие зрители – активные участники представления.

«Соседи» – лауреат I Межрегионального театрального фестиваля в Кемерове (1-6 июня 2008), в номинации «Лучший актерский ансамбль»; а также лауреат Высшей Национальной театральной премии «Золотая Маска», в номинации – «Лучший спектакль в театре кукол» (15-19 апреля 2009).

Режиссер и автор художественного оформления к спектаклю – Сергей Иванников. 5 марта пройдут два показа: в 11:00 и 13:00. Продолжительность детского спектакля — 50 минут, возрастное ограничение: 3+.

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