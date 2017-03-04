Жители Мосула рассказали о зверствах западной коалиции и их наемников из ИГ

Корреспондент RT Мурад Газдиев побывал в окрестностях Мосула, освобождение которого может оказаться таким же ужасным, как и оккупация. С каждым часом всё новые и новые районы иракского города превращаются в руины и пепел, поэтому для мирных жителей нет безопасного пути спасения — им приходится рисковать всем.

По некоторым подсчётам, Мосул ежедневно покидают около четырёх тысяч человек. Они вынуждены продвигаться под перекрёстным огнём иракской армии с одной стороны и боевиков «Исламского государства»* — с другой и молятся только о том, чтобы не попасть под авиаудары.

В лагере Эль-Хазер, который расположен неподалёку от Мосула на территории Иракского Курдистана, сейчас находятся 37 тысяч человек, и их число растёт с каждым днем. Здесь беженцы — сунниты, шииты, езиды и христиане — спасаются от голода и жажды, от зверств «Исламского государства», а также от бомбардировок международной коалиции.

В интервью RT жители лагеря рассказали, через что им пришлось пройти.

«Мы бежим от голода. Мы пытались спастись от всех этих ужасов, — говорит местная жительница. — Боевики заставляли нас есть помёт животных».

«Это было ужасно. Дети напуганы до смерти, — отмечает другая женщина. — В дом всего в двадцати метрах от нашего попала бомба. Поэтому мы решили бежать».

Боевики «Исламского государства» подстраивают всё таким образом, чтобы авиаудары коалиции под руководством США наносили максимальный урон гражданскому населению, рассказывают беженцы: «Террористы подбираются к нашим домам и привлекают к себе внимание, чтобы по ним нанесли удар и при этом погибло как можно больше мирных жителей».

«Бомбардировки были очень сильные — людей убивали целыми семьями, — подтверждает женщина, бежавшая из города. — Боевики прятались среди нас, поэтому вместе с ними гибли мирные жители».

«Боевики «Исламского государства» прятались среди нас, и никому до этого не было дела — бомбили всех без разбора. Жертв было невероятно много», — подчёркивает мужчина. Ему вторит другая жительница лагеря: «Когда террористы узнавали, что ожидаются авиаудары, они смешивались с мирными жителями, поэтому от бомбардировок мы гибли вместе с ними».

При этом битва за Мосул продолжается. Очевидно, даже если город придётся сравнять с землёй и убить сотни мирных граждан, боевые действия не остановятся. Кажется, Ирак и коалиция во главе с США готовы заплатить такую цену.

Люди, которые покинули город, понимают, что они навсегда потеряли родные дома. «Я бы хотела вернуться в свой дом, но он разрушен», — рассказывает женщина.

Мужчина тоже лишился крыши над головой: «Это очень тяжело. Я потерял всё, что построил за семьдесят лет».

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая в России.