Жителям Хакасии не советуют лезть в горы из-за угрозы схода лавин

04.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

МЧС России по Хакасии предупреждает, лавиноопасно в горных районах Западного и Восточного Саян, а также Кузнецкого Алатау.

Спасатели просят граждан воздержаться от походов на эти участки, быть бдительными и осторожными. Если вы все же отправились в поход, оцените крутизну склона, участки перегибов, места снегонакопления, наличие камней, деревьев, кустов, а также характер снежного покрова. Рассчитывайте свои силы, успеет ли ваша группа преодолеть лавиноопасный участок до восхода солнца и изменения плотности снежного покрова. Откажитесь от похода во время или после обильного снегопада.

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