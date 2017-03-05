Формула успеха ОКБ «Сухой»! Выдающийся путь к самолету пятого поколения Т50!

Фильм расскажет о том, почему именно "Компании "Сухой" удалось создать первый российский боевой самолет пятого поколения - знаменитый Т-50, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это действительно боевая машина будущего. Она обеспечит надежную защиту рубежей нашей страны на ближайшие десятилетия.



Конструкторское бюро Павла Сухого всегда было одним из самых "закрытых" среди всех секретных авиационных КБ нашей страны. Павел Осипович как бы находился в тени своих более известных коллег - Микояна, Туполева, Яковлева. Но когда пришло время новых скоростей, время сверхзвука, именно самолеты Сухого стали основой фронтовой авиации.



Сегодня шестьдесят процентов всех боевых российских самолетов – это машины с литерой "Су" на борту. А ведь в начале девяностых годов двадцатого века КБ Сухого стояло на грани исчезновения. В то время под угрозой вообще была возможность создания боевых самолетов в России. И боевую авиацию в нашей стране удалось спасти во многом благодаря тому, что "Компания "Сухой" сумела в тяжелейшей ситуации найти свою "формулу успеха".



В фильме будет рассказано о технологии создания самолетов будущего, а также о том, как в современных непростых для России условиях можно создавать боевые самолеты, которые являются лучшими в мире в своем классе.



Александр Можайский, создатель первого российского самолета, говорил, что он всю жизнь хотел "быть полезным своему Отечеству". В этих словах, возможно, кроется секрет успеха "Компании "Сухой". "Сухой" и его команда всегда умели точно выбрать правильную цель.

