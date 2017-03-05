Формула успеха ОКБ «Сухой»! Выдающийся путь к самолету пятого поколения Т50!

Конструкторское бюро Павла Сухого всегда было одним из самых "закрытых" среди всех секретных авиационных КБ нашей страны. Павел Осипович как бы находился в тени своих более известных коллег - Микояна, Туполева, Яковлева. Но когда пришло время новых скоростей, время сверхзвука, именно самолеты Сухого стали основой фронтовой авиации.
Сегодня шестьдесят процентов всех боевых российских самолетов – это машины с литерой "Су" на борту. А ведь в начале девяностых годов двадцатого века КБ Сухого стояло на грани исчезновения. В то время под угрозой вообще была возможность создания боевых самолетов в России. И боевую авиацию в нашей стране удалось спасти во многом благодаря тому, что "Компания "Сухой" сумела в тяжелейшей ситуации найти свою "формулу успеха".
В фильме будет рассказано о технологии создания самолетов будущего, а также о том, как в современных непростых для России условиях можно создавать боевые самолеты, которые являются лучшими в мире в своем классе.
Александр Можайский, создатель первого российского самолета, говорил, что он всю жизнь хотел "быть полезным своему Отечеству". В этих словах, возможно, кроется секрет успеха "Компании "Сухой". "Сухой" и его команда всегда умели точно выбрать правильную цель.
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