А грузины об этом хоть что-то знают?

Россия стала единственным шансом сохранить свой народ от полного уничтожения. Правители Грузии считали, что у них нет другого выхода.

К XVI веку Грузия распалась на несколько мелких феодальных государств, которые находились в состоянии постоянной войны с двумя большими мусульманскими империями в регионе, османской Турцией и сефевидским Ираном. Кроме того, территория Грузии постоянно подвергалась набегам и грабежам со стороны чеченских, лезгинских и дагестанских формирований. Да собственно, кто только бедных грузин не грабил. Если кому то нужны были рабы - пожалуйте в Грузию.

Грузия добровольно вошла в состав Российской империи 18 января 1801 года. Тогда в ее составе не было ни Абхазии, ни Южной Осетии. Да и быть не могло, потому что Осетия вошла в состав Российской империи раньше, чем Грузия – в 1774 году. Абхазия же с 1864 по 1918 год напрямую управлялась российской администрацией и тоже не была в составе Грузии.

Российская империя по великой милости своей приняла Грузию в свой состав. Известно, что, когда грузинский царь Александр II в 1586 году просил русского царя Федора I принять Грузию под российское подданство, то грузин оставалось не более 40 тысяч. Православные храмы и святыни Грузии были разрушены и осквернены, страна была полностью разорена.

После принесения Грузией клятвы на верность Российской империи, Россия взяла на себя обязательство защищать Грузию и сразу же подтвердила это, пригрозив Персии войной.

Кроме того, была оказана еще и помощь в восстановлении грузинских храмов и православных святынь. То есть, приняв Грузию в свой состав в 1801 г., Россия взяла на себя огромное бремя и дополнительную ответственность. Поэтому русские императоры, включая Павла I, несмотря на многочисленные просьбы и буквально мольбы Грузии, не решались пойти им навстречу. В 1798 году, вступивший на грузинский престол Георгий XII, умолявший Павла I о присоединении Грузии, получил последний отказ. Сын Павла I, император Александр I, все же принял положительное решение.

17 ноября 1800 г. – царь Георгий XII обратился к императору России с «прошением на коленях», в котором просил принять свой народ в «вечное подданство».

Вот что пишет о мучительном для России периоде принятия этого решения дореволюционная «Большая российская энциклопедия: «Сознавая всю тяжесть жертв и забот, которую возложило бы на Россию полное присоединение страны, разоренной врагами внешними и раздираемой внутренними смутами, император колебался. Государственному совету при вторичном обсуждении вопроса о присоединении Грузии было объявлено о «крайнем отвращении государя поступить на принятие грузинского царства в подданство России». Но совет остался при прежнем своем мнении».

При этом, как пишут, главной причиной, побудившей русского царя удовлетворить прошение Грузии, были не имперские амбиции, а долг по отношению к православным братьям по вере, оказавшимся на грани полного уничтожения в демографическом, религиозном и политическом отношении.

Принять Грузию под крыло Российской империи означало не только готовность включить ее в состав государства, но и готовность защищать ее. В тех условиях это означало готовность за нее идти на жертвы, то есть проливать кровь.

Как сказал генерал Михаил Скобелев: «Только русские позволяют себе такую роскошь – воевать из чувства сострадания».

Вы знаете почему дорога через главный кавказский хребет, соединяющая города Владикавказ и Тбилиси называется Военно-Грузинской дорогой? Начали её строить русские войска в 1883 году для быстрого оказания военной помощи Грузии от нападений и набегов "злобных" соседей. Можно сказать, что каждый камень на территории бывшей "братской" республики полит русской кровью.

Вот описание одного из набегов. В 1795 году персидский шах Ага-Мохаммед Каджар взял Тифлис(Тбилиси), превратив его в груду развалин. Мужчин угнал в рабство, а своим воинам приказал изнасиловать всех женщин. После этого шах повелел подать себе на золотых блюдах семьдесят тысяч человеческих глаз, которые не поленился пересчитать, отбрасывая каждый глаз лезвием своего кинжала.

А некоторые говорят, что Иван Грозный был жестокий. Пожалуйста вам пример "доброты" заграничной. Что было бы с Грузией и её народом, если бы не Россия и русский Иван, спешащий на помощь со штыками и пушками по военно-грузинской дороге?

Мы очень многое не знаем из славной истории русского воинства и беспредельной самоотверженности и героизма русского солдата. Посмотрите фильм про одну из малоизвестных и забытых войн России по защите братского грузинского народа от уничтожения и рабства.