Антон Шипулин. Стартовав с 23-й позиции он финишировал вторым и завоевал серебряную медаль

В мужской гонке преследования на этапе Кубка мира в корейском Пхёнчхане Антону Шипулину удалось совершить почти невозможное. Стартовав с 23-й позиции он финишировал вторым и завоевал серебряную медаль. После финиша россиянин поздравлял с победой в общем зачёте КМ Мартена Фуркада, сам француз благодарил за вдохновение Уле-Эйнара Бьорндалена, а Дмитрий Губерниев предрёк Шипулину золото в личной гонке на ОИ-2018.

«Не помню, когда проходил четыре рубежа на ноль»

Гонка преследования на этапе Кубка мира в Пхёнчхане стала настоящим бенефисом Антона Шипулина. Он и накануне в спринте демонстрировал отменную физическую готовность, но вот беда — трижды промахнулся на огневых рубежах, оставшись на незавидной 23-й позиции.

Однако спустя сутки россиянин исправился. В субботу на рубежах его было не узнать: Шипулин закрывал мишень за мишенью и не дрогнул даже на последней стойке, которая обычно является камнем преткновения для Антона. Впервые за долгое время россиянин вошёл в так называемый клуб зеро, не допустив ни одного промаха.

Блестящая стрельба в данном случае сопровождалась лучшим среди всех участников гонки ходом, что позволило Шипулину отыграть сразу 21 позицию! В итоге он уступил лишь Мартену Фуркаду, в шестой раз подряд завоевавшему Кубок мира. Француз тоже закрыл все 20 мишеней. После гонки Шипулину было чем гордиться.

«Гонкой я очень доволен. Впервые за не знаю сколько времени прошёл четыре рубежа на ноль. На трассе чувствовал себя неплохо, не скажу, что оставил все силы. Большое спасибо тренерам, которые отлично вели меня на последнем круге и буквально каждые 500 метров сообщали информацию об отрыве от Юлиана Эберхарда.

Я знал, когда добавить, а когда можно ехать в своём темпе. Всё-таки завтра ещё эстафета, надо было сохранить силы. Радует, что показал лучший ход. Здорово сработала сервис-бригада. Бежал с запасом, мог прибавить по 5—10 секунд на четвёртом и пятом круге. Главное, что исправил ошибки в стрельбе, допущенные в спринте», — рассказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Радовались успеху Антона и в тренерском штабе сборной России, ведь накануне в спринте абсолютно у всех отечественных биатлонистов возникли проблемы со стрельбой. К тому же состояние трассы оставляло желать лучшего.

«У нас не получился мужской спринт, потому что со стрельбой мы не справились. Тренеры поработали с Антоном именно над этим компонентом. Трасса очень сложная, своеобразная. Тут вперемешку искусственный снег и естественный. Выпал так называемый тормозун. Ребятам было сложно приспособиться. Тяжелейшая гонка была. Но я считаю, что у нас всё получилось и стрельбой, и ходом. Почти у всех. Все на волевых качествах терпели сегодня. Всем было тяжело из-за большого переезда, акклиматизации», — рассказал главный тренер национальной команды Александр Касперович в эфире программы «Все на матч».

А известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нынешнее серебро Шипулина через год на Олимпийских играх вполне может смениться золотом.

«Антон Шипулин! В Корее сегодня второй, но я убежден! Через год на Олимпиаде будет личное золото! Поддержим Шипулина, друзья!» — написал журналист в своём Instagram.

Шипулин поздравил Фуркада

К слову, Шипулин после финиша не забыл поздравить теперь уже де-юре сильнейшего биатлониста мира Фуркада, назвав его «лучшим спортсменом на планете». Мартен это в очередной раз доказал, повторив достижение великого Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед в сезоне КМ — 12. Французу по силам установить новый рекорд, главное, чтобы он не решил досрочно завершить успешный сезон, а это вполне может произойти.

«Я отношусь к поколению биатлонистов, которые росли и смотрели гонки Бьорндалена по телевизору. Он был моим вдохновением. Я хотел поблагодарить его за то, каким он был для меня символом. Гонка сложилась прекрасно, соперники были позади и поддавливали. Но превосходную гонку я придержу до следующей зимы. Все-таки для меня было важно приехать сюда и прочувствовать атмосферу. Странно, но мне кажется, через год на Олимпиаде всё будет по-другому», — цитирует Фуркада официальный сайт IBU.

За серебряной медалью Шипулина не так заметен оказался невероятный рывок Антона Бабикова, а между тем ему удалось подняться с 41-го на 15-е место, отыграв сразу 26 позиций! Причём Бабиков, как и его более удачливый тёзка, закрыл все 20 мишеней.

«Сегодня всё намного приятнее, чем в спринте, немного приноравливаемся. Или, может быть, вчера не хватило какой-то работы. Не хочется ассоциировать этот этап с Олимпийскими играми. Год — это хоть и скоротечная история, но, с другой стороны, есть возможность многое исправить. Я бы не сказал, что эта трасса имеет какие-то невероятные особенности по сравнению с другими трассами. Здесь побеждают только сильнейшие и всё приспособлено к тому, чтобы показать результат. Не может быть здесь никаких оправданий, что дул, например, ветер или ещё что-то. Это очень хорошо», — приводит слова Бабикова «Р-Спорт».