Баловство взрослых, считающих себя крутыми военными

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, легкие трехместные вездеходы способны выполнить самые сложные тактические задания

Новый бренд чеченских трехместных вездеходов получил название "Чаборз", что в переводе с чеченского языка означает "медведь и волк". Об этом стало известно в ходе официального запуска серийного производства вездеходов, который состоялся в субботу на автомобильном заводе "Чеченавто" в городе Аргун, передает корреспондент ТАСС.

"Мы назвали его "Чаборз" не случайно, оно отражает качества, присущие двум почитаемым животным. "Ча" олицетворяет мощь и силу медведя, а "борз" - смелость и выносливость волка. Новые багги способны выполнить самые сложные тактические задания", - сказал в ходе мероприятия глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он провел тест-драйв новой продукции чеченского автопрома, проехав по территории завода. Легкие многоцелевые вездеходы способны перевозить экипаж из трех человек и груз до 250 килограммов в условиях степи, пустыни и в горах. Автомобили спроектированы российскими специалистами и прошли испытания в самых тяжелых условиях.

"В России прекрасно обстоят дела с выпуском тяжелой военной техники, но в сегменте легких вооруженных транспортных средств всю нишу заняли иностранные производители. Поэтому осенью я дал поручение разработать отечественный багги (легкий автомобиль высокой проходимости - прим. ТАСС) и держал под личным контролем процесс. За несколько месяцев мы получили вездеход, который обладает великолепными техническими характеристиками. В этом я убедился, лично протестировав первые образцы", - сообщил Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он также рассказал о планах выпустить спортивно-туристические модели вездехода.

"Цена нашего багги значительно ниже зарубежных аналогов, при этом по многим показателям мы превосходим. Военный вездеход чеченского производства будет стоить 1,5 млн, в гражданском исполнении еще дешевле. С завтрашнего дня мы можем выполнять объем производства в 30 машин в месяц на заводе "Чеченавто", - отметил помощник главы Чечни и заместитель начальника Росгвардии по республике Данил Мартынов.

Вездеходы могут быть эффективны в Сирии

Кадыров считает, что чеченские вездеходы могут быть эффективными в Сирии, сказал он после официального запуска их серийного производства.

"Как раз в Сирии такие багги нужны, потому что если где-то в горах сидит террорист, достать его практически невозможно, есть ситуации, когда надо пробираться окольными путями, этот автомобиль будет помогать. Я считаю, командования всех подразделений будут заинтересованы в приобретении таких машин", - отметил Кадыров.

Международный учебный Центр подготовки сил специального назначения презентовал также проект большого вездехода, который сможет перевозить до шести бойцов с оружием и разгоняться до 130 км/ч. Тяжелый вездеход длиной более 4 м будет весить 1,5 тонны, на нем можно будет устанавливать пулеметы "Корд" и "Печенег", а также автоматический гранатомет. Первый образец будет представлен летом 2017 года.