Бывший любовник Цымбалюк-Романовской рассказал, как развивался их роман



Олег Полянский давно знает пианистку. По утверждению мужчины, их знакомство с Виталиной Цымбалюк-Романовской произошло еще в начале 2000-х. Однако музыкант никогда не собирался жениться на молодой пассии.

Виталина Цымбалюк-Романовская неоднократно рассказывала о том, что Армен Джигарханян был и остается главным мужчиной в ее жизни. По словам молодой женщины, их роман продолжался более десяти лет. Однако в эфире программы «Новые русские сенсации» появился человек, который также имел романтическую связь с бывшей женой прославленного актера.

Пианист Олег Полянский сейчас живет в Кельне, но он познакомился с Виталиной, еще когда работал в Киеве. По словам мужчины, их связывали интимные отношения, которые, впрочем, он никогда не воспринимал как нечто серьезное.

«Она приезжала в Кельн, якобы на прослушивание, останавливалась у меня. Это была ни к чему не обязывающая связь. По крайней мере, я никаких обещаний Виталине не давал. Она была симпатичной юной особой, поэтому у нас возник такой легкий роман. После нескольких встреч в Киеве и Кельне мы надолго потеряли связь», - поведал мужчина.

Полянский вспомнил, что через несколько лет после романтических свиданий в Кельне Цымбалюк-Романовская пригласила его в Киев. Там молодая женщина устроила фестиваль, на котором выступал ее старый знакомый.

По словам Олега, они прекрасно пообщались после выступлений, и Виталина даже пригласила его в гости к своим родителям.

«Мы тогда хорошо посидели, вкусно покушали. У нее совершенно обычная, хорошая семья. Это не имело какого-то глубокомысленного смысла, просто ужин в кругу семьи. По крайней мере, мне Виталина не говорила, что на что-то рассчитывает», - вспомнил Полянский.

А вот Элина Мазур уверена, что у ее экс-подруги были большие планы на бывшего любовника. По ее словам, Виталина называла этого мужчину главной любовью своей жизни. Однако на момент отношений с Цымбалюк-Романовской Полянский был женат. Это обстоятельство ничуть не смутило пианистку.

«Она вообще испытывает какую-то странную слабость к женатым мужчинам. Полянский, ее тайный любовник из Грузии, Армен Борисович - все они были женаты. Отношения с Полянским не вылились во что-то большее лишь по той причине, что он сам этого не хотел», - заявила Мазур.

Сама Виталина отказалась комментировать данную тему. Сейчас молодая женщина всеми способами пытается доказать правоту в скандальной истории с разводом с Арменом Джигарханяном. Элина Мазур утверждает, что представители Цымбалюк-Романовской мечтают добиться извинений от прославленного актера. Сам же артист намерен довести судебные разбирательства с экс-избранницей до победного конца.

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