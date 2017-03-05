Центральноазиатское турне. Владимир Путин провёл рекогносцировку

Завершилось самое большое за последнее время турне президента России Владимира Путина по Центральной Азии.

Поездка была приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Казахстаном, РФ и Таджикистаном, РФ и Киргизией. 26-27 февраля Путин посетил Алма-Ату, затем Душанбе и 28 февраля – Бишкек. Некоторых наблюдателей удивило отсутствие в программе поездки российского президента встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, но тут как раз удивляться нечему: объявлено о предстоящем во второй половине марта визите Ш.Мирзиёева в Москву. Да и поездка в Ташкент директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина свидетельствует о том, что контакты развиваются.

Отсутствие в плане центральноазиатского турне В.Путина Ашхабада, скорее всего, говорит о понимании и российской, и туркменской сторонами того обстоятельства, что необходима серьёзная деловая встреча по серьёзным вопросам: для Туркмении это – кредиты и продажа газа, для России – вопросы безопасности.

Новые независимые государства Центральной Азии, чьи территории некогда входили в состав Российской империи, а затем Советского Союза, – сфера традиционных интересов Российской Федерации. Однако острый интерес к этому ареалу проявляют и другие государства, в том числе расположенные очень далеко от Центральной Азии. К чему это может приводить и какие турбулентные процессы вызывать, иллюстрировала некоторое время назад Киргизия, сегодня наглядно иллюстрирует Украина и, кажется, готовится иллюстрировать Белоруссия.

По итогам встреч российского президента с лидерами центральноазатских государств в Алма-Ате, Душанбе и Бишкеке не было сделано заявлений, которые привлекли бы всеобщее внимание; не были публично обозначены перспективы сдвигов в межгосударственных, в том числе экономических отношениях. Однако это и не был «один церемониал», как предположил Александр Князев.

В условиях, когда со сменой администраций в США в международных отношениях намечаются крупные перемены, характер которых ещё далеко не определился, поездка российского президента по Центральной Азии маркирует линии жизненно важных интересов России. Тем самым посылаются соответствующие сигналы и новому президенту США, и дружественному Китаю, и иным центрам силы.

Создание и первые шаги Евразийского экономического союза (ЕАЭС) совпали с кризисом на Украине, падением мировых цен на нефть, введением Соединёнными Штатами и Евросоюзом санкций против России, поэтому ожидаемых темпов развития проекта евразийской интеграции и наглядного улучшения положения населения не произошло. Это приводит к жёсткой критике ЕАЭС даже в Казахстане, где впервые зародилась идея евразийской интеграции. Порой критики не стесняются в выражениях, как, например, казахский экономист Меруерт Махмутов, который прямо выражает надежду на скорый крах проекта. Может быть, именно поэтому первым, с кем встретился в своей поездке по региону Путин, был Назарбаев.

В Алма-Ате всё прошло очень ровно, даже горнолыжные трассы Чимбулака оказались не такими крутыми. Судя по имеющейся информации, обсуждались дополнения к уже реализуемым проектам Евразийского экономического союза и двухсторонней кооперации. Можно предположить, что шла речь и о грядущих политических переменах в Казахстане: республике предстоит конституционная реформа с передачей ряда полномочий президента парламенту и правительству. Нетрудно догадаться, что оппозиция сделает всё, чтобы использовать новые возможности для расшатывания существующего политического режима. Здесь Москва готова оказать помощь, как это было в противостоянии казахстанской власти с салафитами. Ценят в Москве и то, что Казахстан Нурсултана Назарбаева в некоторых случаях играет важную посредническую роль во внешних сношениях России с Турцией, Украиной и некоторыми другими странами.

Следующим на маршруте поездки В.Путина был Таджикистан. Здесь вопросов накопилось много. Однако российский президент выделил главную тему – вступление Таджикистана в ЕАЭС. Все отметили, что перед разговором Владимир Владимирович передал Эмомали Рахмону привет от Нурсултана Абишевича и вручил орден Александра Невского.

Как отмечают местные эксперты, Душанбе крайне осторожно относится к идее присоединения к ЕАЭС. Здесь понимают важность перспектив, но оглядываются на пример Кыргызстана, где пока, к сожалению, негативные последствия вхождения в ЕАЭС превышают позитивные; оппозиция и легальные исламисты в Таджикистане активно используют это обстоятельство против Рахмона.

Обсуждались в Душанбе и проблемы безопасности, и проблемы почти двух миллионов таджикских мигрантов в России, чьи денежные переводы формируют треть ВВП Таджикистана.

Тема безопасности связана с членством Таджикистана в ОДКБ и нахождением на его территории 201-й российской военной базы. Есть вопрос и о возможности получения Россией в аренду аэродрома Айни под Душанбе, что позволило бы обеспечить сухопутный контингент поддержкой фронтовой авиации.

Тема таджикских мигрантов многослойна – от разговоров о возможности ограничения на въезд в Россию таджиков до скандалов с авиасообщением между Россией и Таджикистаном. Что касается экономической составляющей двусторонних отношений, то сдвигов на этом направлении пока нет. Россия готова участвовать в горных разработках, в планах гидростроительства в Таджикистане, но её не приглашают даже как инвестора.

Поездка в Киргизию не в последнюю очередь была связана с предстоящим уходом с поста президента Алмазбека Атамбаева. Президентские выборы в Кыргызстане назначены на 19 ноября 2017 года. Действующий президент не будет баллотироваться на следующий срок. Кыргызский политолог Марс Сариев считает, что, возможно, «по выбранной кыргызскими властями кандидатуре будут консультации с Кремлем. Лояльность будущего президента к России имеет важное значение. Россия окажет поддержку только в том случае, если будет такая уверенность в одном из кандидатов. Понятно, что для достижения победы на выборах властям нужны дополнительные ресурсы».

Киргизию опять начинает лихорадить, и визит В.Путина совпал с эскалацией митингов и акций протеста. Визиту предшествовал дипломатический конфликт Астаны и Бишкека, связанный с тем, что А.Атамбаев обвинил Казахстан в закрытии границ в период очередной кровавой киргизской революции. А любой конфликт внутри ЕАЭС – аппетитный кусок для участников информационной войны против этого союза.

Кроме того, в эти дни в Бишкеке был арестован лидер оппозиционной партии «Ата мекен» Омурбек Текебаев. Арест, скорее всего безосновательный, но для политического болота он может создать повод к ситуационному объединению против «кандидата от Атамбаева».

Атамбаев оставляет после себя страну с множеством проблем, и главная проблема - президентские выборы, грозящие опять превратиться в хаос. В этом смысле переговорная тема выборов как создания гарантий сохранения геополитического статус-кво Кыргызстана куда важнее будущего российской авиабазы в Канте или киргизских мигрантов.

Утверждать, что Путин ехал в Центральную Азию «спасать ЕАЭС», как поспешили сделать местные алармисты, разумеется, нелепо. Российский президент провёл рекогносцировку, и итогами визита, надо полагать, станут конкретные шаги России в этом регионе, связи которого с Россией уходят в глубину веков.