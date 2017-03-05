Что на самом деле знают итальянцы о России и русских?

05.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Что на самом деле знают итальянцы о России и русских?
 
Что на самом деле знают итальянцы о России и русских? Насколько их познания близки к правде? Мы задали нашим коллегам несколько каверзных вопросов на смекалку и были удивлены насколько забавно их представление о нашей стране.
 

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