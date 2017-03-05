Джентльменам из Следственного комитета принято верить на слово, не так ли?

05.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Джентльменам из Следственного комитета принято верить на слово, не так ли?

Дело Васильва: работа в рамках недавнего материала продолжается: «Строишь дома по 30‘000 рублей за кв.м? Получи сфабрикованное уголовное дело».  Обращения по поводу проверки я писал в СК и Прокуратуру: http://zergulio.livejournal.com/4554959.html. Так понимаю, СК вместо проведения проверки - дали указание провести проверку ГСУ, что они и проделали, в результате получился такой вот задорный ответ.

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Такие моменты как давление на свидетелей и т.п. как то ушли из виду, обыск превратился в добровольный осмотр, как же это все знакомо.

Если кто-то вдруг с недосыпу решил, что такой пургой меня успокоит - зря, очень зря. Типа сами себя проверили, все нормально, отвалите. Фактов оказания давления не установлено, а людей вообще опрашивали?

- Товарищ офицер, вы вели себя нехорошо?
- Что вы, никогда, мамой клянусь!

Камрады посоветовали обратиться в "Деловую Россию", сказали есть там толковый сопредседатель, который занимается именно незаконным уголовным преследованием предпринимателей, Андрей Геннадьевич Назаров. Для начала напишу ему.

Плюс остается небольшая надежда на Прокуратуру, вчера документы выкладывал: http://zergulio.livejournal.com/4673332.html

P.S. Так понимаю, СК вместо проведения проверки - дали указание провести проверку ГСУ, что они и проделали, в результате получился такой вот задорный ответ. Обращения по поводу проверки я писал в СК и Прокуратуру.

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