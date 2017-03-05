Этот майдаун сломался, несите следующего, если найдёте

05.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Этот майдаун сломался, несите следующего, если найдёте

Как же ж так? Не могу понять!

Ведь все заводы Донбасса на подконтрольной ЛДНР территории давно распилены и вывезены в Россию «оккупантами». Это если верить украинским СМИ. А ведь они самые демократические и неполживые в мире.

И тут вдруг оказывается, что они не только работают, обеспечивая рабочими местами и зарплатами десятки тысяч человек, но и до последнего времени давали в бюджет Украины свыше миллиарда долларов ежегодно.

Как же так может быть? Или может они платили налоги уже с территории России?

И если заводы распилены, то зачем тогда сейчас карманный «оппоблок» Ахметова так громко возмущается национализацией несуществующих заводов?

И почему распиленный патронный завод в Луганске продолжает выпускать патроны для ополчения?

Мвухахахаха! Вы всё врёте!

(пускает слюну и впадает в кататонический ступор)

Этот майдаун сломался, несите следующего

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