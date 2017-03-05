Евросоюз против ксенофобии, поэтому беженцев должны содержать грузины и египтяне

В ходе общеевропейского мозгового штурма по вопросу мигрантов прозвучала свежая мысль. Руководитель МИД Австрии Себастиан Курц предложил организовать лагеря содержания беженцев в ЕС за пределами ЕС - но в зависимых от Европы странах. В качестве потенциальных государств - содержателей лагерей австрийский министр иностранных дел видит Грузию, Балканы и Египет.

Что тут следует отметить. На Балканах государств, не являющихся членами ЕС, осталось не слишком много. Это Албания и несколько гособразований на территории экс-Югославии. Экс-югославские республики, где межконфессиональные и межэтнические отношения и без того всегда напряжены, подобный подарок может обрушить в очередной кризис.

Египту заманчивое предложение превратить себя в страну-преграду на пути в Европу уже прозвучало в ходе визита германской канцлера Ангелы Меркель - и президент Египта никакого восторга не выразил.

А вот Грузия на этом фоне выглядит достаточно безответно. Она по-прежнему весьма зависима от помощи ЕС (около 100 млн евро в год). К тому же Европа сделала в последнее время некоторые шаги навстречу данной кавказской республике, одобрив безвизовый режим (он должен начать действовать в конце марта, с 29 числа). За подобную доброту надо платить. Другое дело, что предложение австрийского Курца ещё будет проходить все круги европейской бюрократии - и, следовательно, данная инициатива ещё далека от реализации.

...Стоит отметить, что зафиксированная нами ранее тенденция на строительство вокруг Европы своего рода "невидимой стены" от мигрантов в части воплощения вообще пробуксовывает. Так, как сообщили вчера информационные агентства, продолжаются бои между враждующими группировками в бывшей Ливии, представляющей собой основной пропускной пункт африканско-ближневосточной миграции в ЕС. В частности, группировка Бригады обороны Бенгази отбила у группировки фельдмаршала Халифы Хафтара нефтетерминалы в контролируемом им "нефтяном полумесяце" в центральной части побережья. Хафтар, соответственно, собирается отбить терминалы обратно. На этом фоне договариваться об обустройстве лагерей для беженцев, как того желает Европа, не только трудно, но и непонятно с кем.

Между тем в самой Европе неумолимо приближаются выборы. О напряжённости ситуации свидетельствует всё: и рейтинг социал-демократов в Германии, которые могут победить христианских демократов и, соответственно, завершить 12-летнее владычество А. Меркель. И рейтинг Партии Свободы в Нидерландах, которая может получить первое место на предстоящих уже через 10 дней парламентских выборах и попробовать (что вряд ли, впрочем, получится) сформировать правительство. И послдений опрос голландцев, согласно которому 56% их одобряют идею выхода из Евросоюза.

Скорее всего, через нынешний "год выборов" правящей евро-бюрократии всё же удастся перековылять. Однако на выходе всё равно получится Европа менее единая, более националистическая и более ксенофобская.

На этом фоне руководители основных европейских стран, вероятно, будут развивать навыки практического двоемыслия. То есть на официальном уровне крепить терпимость и громить национал-популизм, а на практическом - пытаться "снять проблему" ужесточением миграционного законодательства и круговым огораживанием от демографического давления третьего мира.

Роль разного рода грузий, тунисов и других "стран-лимитрофов" в этом будущем очевидна. Туда будет (за деньги) стравливаться это миграционное давление.

С одной стороны, эта роль санитарного кордона сделает "евроассоциантов" как бы более интегрированными в европейскую повестку и более значимыми. С другой стороны - стоит взглянуть на отношения нынешней главной страны-благодетельницы ЕС Турции и собственно Европы. Несмотря на то, что именно Турция, организовав у себя лагеря и закрыв "мигрантопровод", спасла в 2016 году Европу от дополнительного миллиона понаехавших - со стороны ЕС Анкара испытывает непрерывную критику, местами переходящую в бойкот и оскорбления. Последним примером могут стать запреты на проведение среди турецких граждан в европейских городах предстоящего референдума по изменению конституционного строя Турции.

...Штука вся в том, что если вы лимитроф - то есть территория, находящаяся на стыке двух "миров" и используемая одним из них для защиты от другого - то тот, кто вас использует, будет всячески стараться держать вас в максимально ослабленном и бесправном виде. Именно для того, чтобы вы не начали ставить ему условия.

Эта схема исчерпывающе описывает отношения Евросоюза и "евроориентированных государств" - что в Африке, что в Восточной Европе, что на Балканах, что на Кавказе.