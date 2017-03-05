Фиаско под Мосулом: от подготовленной американцами «Золотой дивизии» осталась половина

В освобожденном Алеппо налаживается новая жизнь. В городе, где жителей более полумиллиона, открыты магазины, кафе, рынки и кинотеатры. Люди работают. Дети — в школах и детских садах. Налаживается жизнь и в недавно освобожденной восточной части города, куда уже вернулись в свои дома десятки тысяч жителей.

В Алеппо действует и наш военных госпиталь. Консультировались и лечились там уже почти 10 тысяч горожан.

После того как недавно у террористов был отбит Эль-Баб, операция по освобождению стала распространятся в этом районе на восток и теперь уже взят древний город, основанный еще до нашей эры, Манбидж. До войны в нем было под 80 тысяч жителей. Там сейчас восстанавливается законная государственная власть и налаживается нормальная жизнь.

Наши военные помогают гуманитарной помощью, в примирившихся городах восстанавливается подача электричества и воды.

Движение к миру осложняется тем, что террористы, бегущие от Ракки и Мосула, усиливают свои ряды в точках актуальных боев в Сирии. Об этом и заявил от Минобороны России генерал Сергей Рудской.

"Успехи в Пальмире были достигнуты, несмотря на постоянное наращивание группировки боевиков, за счет их вывода из-под Мосула и Ракки. Но это не помогло коалиции добиться заявленных еще в прошлом году целей. Созданная коалицией группировка по освобождению Ракки приблизилась к городу ближе 10 километров. Более 4 месяцев продолжается штурм Мосула, но до сих пор задача не выполнена. В городе продолжает усугубляться гуманитарная катастрофа, которая не сопоставима по своим масштабам с обстановкой в Алеппо в конце прошлого года", — отметил Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ.

И действительно вот что сейчас происходит под Мосулом: тысячи домой разрушены. Изначально беженцев не вывозили, даже наоборот, просили остаться. То ли денег жалели на эвакуацию, то ли хотели использовать их как живой щит. Катастрофически не хватает ни еды, ни лекарств, ни топлива, ни даже воды. Тянется все это еще с сентября.

В западном Мосуле во всем этом кошмаре, по разным оценкам, — порядка 800 тысяч жителей. Дороги оттуда вот уже три месяца как перекрыты. После террористических атак 15 февраля все международные организации по линии ООН прекратили доставку гуманитарной помощи. Предлог — необеспечение иракскими властями безопасности работы.

Бои за Мосул иракская армия при поддержке проамериканский коалиции продолжает вести. На передовых позициях — американские офицеры. Они и командуют непосредственно на поле боя. Эффективность низкая. Все чаще применяют артиллерию по городским кварталам, дабы сберечь свою живую силу, хотя и без того так называемая "Золотая дивизия" — самое боеспособное подразделение иракской армии, подготовленное американцами, — потеряло в боях уже половину личного состава.

Перспектива? Ожидают, что бои за Мосул продолжатся еще как минимум 4-6 месяцев. На практике это означает, что сроков нет.

Лидер террористов ИГИЛ аль-Багдади, правда, сделал заявление, что терпит поражение, и вроде из Мосула даже сбежал. Однако оставшиеся там варвары жестко держат оборону в пригородах. На юге от города — в 5-7 километрах, на юго-западе — в 12-20 километрах от Мосула.

Под Раккой ситуация не лучше — тоже завязли. Победных реляций не слышно, как и не слышно о страданиях мирных жителей там. Просто молчок, словно и нет их там.