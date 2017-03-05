Французские истребители Rafale воевать не могут, т.к. исправны только 51% самолётов

05.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Как сообщает Jean-Dominique Merchet в статье «Un Rafale sur deux est disponible», опубликованной французским изданием «L‘Opinion», в ответ на запрос депутата Франуса Корню-Жентий (François Cornut-Gentille) министерство обороны Франции опубликовало данные по уровню исправности самолетов ВВС и морской авиации. Секретными являются сведения относительно истребителей Mirage 2000N и самолетов-заправщиков KC-135, так как эти самолеты относятся к воздушной компоненте стратегических ядерных сил.

Из всего парка французских истребителей Rafale исправны только 51% самолетов
Техническое обслуживание истребителя Dassault Rafale ВВС Франции, 2011 год  (с) ВВС Франции

  Так, по состоянию на 31 декабря 2016 года ВВС Франции имели в своем составе 98 истребителей Dassault Rafale, из них исправными было 49,3%. В составе авиации ВМС имелся 41 Rafale, из которых 56,6% были исправными. То есть всего 71,5 исправный самолет из всего парка Rafale, согласно расчетам издания. Остается понять, что имелось в виду под 0,5 самолета…

То есть, по состоянию на конец 2016 год только 51% от всего парка истребителей Rafale был боеготовым, что уже является прогрессом по состоянию с конца 2015 года, когда этот показатель достигал 49%.

Кроме того, в составе ВВС также имеется 150 истребителей Mirage 2000 в пяти модификациях (D, -5, C, N, B).

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