Французские истребители Rafale воевать не могут, т.к. исправны только 51% самолётов

Как сообщает Jean-Dominique Merchet в статье «», опубликованной французским изданием «», в ответ на запрос депутата Франуса Корню-Жентий (François Cornut-Gentille) министерство обороны Франции опубликовало данные по уровню исправности самолетов ВВС и морской авиации. Секретными являются сведения относительно истребителей Mirage 2000N и самолетов-заправщиков KC-135, так как эти самолеты относятся к воздушной компоненте стратегических ядерных сил.Техническое обслуживание истребителя Dassault Rafale ВВС Франции, 2011 год (с) ВВС ФранцииТак, по состоянию на 31 декабря 2016 года ВВС Франции имели в своем составе 98 истребителей Dassault Rafale, из них исправными было 49,3%. В составе авиации ВМС имелся 41 Rafale, из которых 56,6% были исправными. То есть всего 71,5 исправный самолет из всего парка Rafale, согласно расчетам издания. Остается понять, что имелось в виду под 0,5 самолета…То есть, по состоянию на конец 2016 год только 51% от всего парка истребителей Rafale был боеготовым, что уже является прогрессом по состоянию с конца 2015 года, когда этот показатель достигал 49%.Кроме того, в составе ВВС также имеется 150 истребителей Mirage 2000 в пяти модификациях (D, -5, C, N, B).