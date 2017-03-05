История битвы за Пальмиру: от потери в декабре до победоносного возвращения в марте 2017

9 декабря:

Утром 8 декабря террористы ИГИЛ провели многочисленные атаки на позиции правительственных сил возле города Пальмира. В ходе атак террористы применили большое число машин со взрывчаткой и захватили значительную территорию на юго-западе от города, включая населенный пункт Джазаль, а также взяли под полный контроль деревню Каср Аль-Халабат на юге от Пальмиры. Атака ИГИЛ в районе населенного пункта Арак оказалась безуспешной. Тактическая цель операции ИГИЛа – окружить сирийские войска в Пальмире, перерезав трассу Хомс-Пальмира.

9 декабря бои в данном районе продолжились, сирийские войска успешно отразили дальнейшие попытки ИГИЛ приблизиться к древнему городу. С начала операции ИГИЛа ВВС Сирии и ВКС России увеличили число авиавылетов в данном районе.

По заявлениям террористической группировки с момента начала операции правительственные силы потеряли до 100 бойцов. Правительственные источники отрицают данные цифры и сообщают, что было уничтожено по меньшей мере 8 техничек террористов.

10-11 декабря:

Террористы ИГИЛа захватили у правительственных сил древний город Пальмира. Кроме того, после череды боев с сирийской армией и Силами национальной обороны террористическая группировка установила контроль над населенными пунктами Биярат, Дава и нефтяным комплексом Хайян на западе от Пальмиры. Террористы также атаковали фермы Кадри и провели артобстрел правительственных сил на окраинах авиабазы Т-4. Кроме того, ожесточенные бои прошли возле деревни Тияс и возле авиабазы Т-4, однако сирийская армия отразила атаки игиловцев в данных пунктах.



ИГИЛ смогли добиться данных успехов несмотря на массированные авиаудары сирийских ВВС и российских ВКС. Только российские боевые самолеты и вертолеты, начиная с 10 декабря, нанесли свыше 150 авиаударов по террористам ИГИЛа возле Пальмиры. 10 декабря Министерство обороны России доложило, что было уничтожено 11 танков и БМП, 31 автомобиль с тяжелыми пулеметами, принадлежащих террористам, а также свыше 300 боевиков.



В настоящий момент правительственные силы перегруппировываются и стягивают подкрепления в район западнее Пальмиры и проводят артподготовку по позициям отрядов ИГИЛа, прежде чем начать контратаку. Силы игиловцев в данном районе насчитывают порядка 4 тысяч человек и они готовы продолжать наступление. В Пальмире было захвачено большое количество вооружения, принадлежащего правительственным силам и российским военным советникам.



Прорыв и стремительное наступление ИГИЛа произошло вследствие серьезных ошибок, допущенных командирами отрядов сирийской армии и Сил национальной обороны, находящихся в районе Пальмиры, которые по-сути сдали город. Они не уделили должного внимания к возведению укреплений, процессам снабжения позиций, инженерному и военному оборудованию, а также беспечно отнеслись к проведению тактической разведки и оценке сил и средств, находящихся у атакующей стороны. В результате этого командиры вовремя не сообщили вышестоящему командованию в Дамаске нужную информацию и, таким образом, ввели командование в заблуждение. Однако данный факт не снимает ответственность с Центрального командования и контингента российских военных советников.