Из зала сюда. Выражения слово в слово записанные судебными секретарями

Выражения, произнесённые людьми в зале суда в действительности и слово в слово записанные судебными секретарями, а впоследствии опубликованные:
ЮРИСТ: Вы сексуально активны?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет, я обычно просто лежу.
ЮРИСТ: А теперь, доктор, правда ли то, что когда человек умирает во сне, он не знает об этом до следующего утра?
СВИДЕТЕЛЬ: Вам действительно удалось сдать адвокатский экзамен?
ЮРИСТ: Вашему самому младшему сыну, двадцатилетнему, сколько ему лет?
СВИДЕТЕЛЬ: Ему Двадцать… Точно, как уровень вашего IQ.
ЮРИСТ: Вы присутствовали, когда была сделална Ваша фотография?
СВИДЕТЕЛЬ: Вы что, бля, издеваетесь?
ЮРИСТ: У неё было трое детей… Так?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Да.
ЮРИСТ: Сколько из них были мальчики?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Ни одного.
ЮРИСТ: А сколько было девочек?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Ваша честь, по-моему мне нужен другой адвокат… Можно мне адвоката не идиота?
ЮРИСТ: В связи с чем был прерван Ваш брак?
СВИДЕТЕЛЬ: В связи со смертью.
ЮРИСТ: И в связи с ЧЬЕЙ ИМЕННО смертью он был прерван?
СВИДЕТЕЛЬ: Угадайте…
ЮРИСТ: Вы могли бы описать того человека?
СВИДЕТЕЛЬ: Он был среднего роста и у него была борода.
ЮРИСТ: Это был мужчина или женщина?
СВИДЕТЕЛЬ: Если в город не приехал цирк, я думаю, что это был мужчина.
ЮРИСТ: Доктор, сколько вскрытий Вам приходилось проводить на умерших людях?
СВИДЕТЕЛЬ: Все. Живые – сильно сопротивляются.
ЮРИСТ: Вы помните время, в которое Вы осматривали тело?
СВИДЕТЕЛЬ: Вскрытие началось около восьми-тридцати вечера.
ЮРИСТ: И мистер Дентон был мертв в начале вскрытия?
СВИДЕТЕЛЬ: Если и нет, то в конце вскрытия он точно был мертв.
ЮРИСТ: Ваша квалификация позволяет Вам сдавать анализ мочи?
СВИДЕТЕЛЬ: А Ваша позволяет Вам задавать подобные вопросы?
И на закуску:
ЮРИСТ: Доктор, перед тем, как начать вскрытие, Вы проверили пульс?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Вы проверили кровяное давление?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Вы убедились, что нет дыхания?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Тогда возможно ли, что пациент был жив, когда Вы начали вскрытие?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Почему Вы так уверены, доктор?
СВИДЕТЕЛЬ: Потому, что его мозги были в банке на моем письменном столе.
ЮРИСТ: Понятно… Но тем не менее – мог ли пациент еще быть жив?
СВИДЕТЕЛЬ: Да. Возможно, что он был еще жив и даже практиковал в области юриспруденции.