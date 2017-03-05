«КГБ шутит..»: Л.В. Шебаршин о Либералиссимусах

Леони́д Влади́мирович Шебарши́н (24 марта 1935, Москва — 30 марта 2012, там же) — деятель советской разведки, генерал-лейтенант, начальник внешней разведки СССР (c 06.02.1989 по 22.09.1991), и. о. председателя КГБ СССР (с 22 по 23 августа 1991 года).

Для чего собственники общества с ограниченной ответственностью ФРС устраивают «революции», госперевороты, войны. Кто такие «олигархи» по списку ФРС

Aфоризмы Леонида Шебаршина интересны уже тем, что их автор 2.5 года возглавлял внешнюю разведку КГБ СССР. Их подборка представлена в замечательной книге «КГБ шутит..»

Шебаршин застрелился в марте 2012 г. Оставил предсмертную записку, которая, естественно, засекречена. Скорее всего, в ней был его последний афоризм. Поскольку он остался неизвестным, каждый имеет возможность предложить собственный вариант. Лучший вариант будет представлен руководству ФСБ и СВР.

У нас всё впереди. Эта мысль тревожит.

Доврались, наконец, до правды.

Россия это страна, населённая русскими, которыми правят россияне.

Не стоит возвращаться в прошлое. Там уже никого нет.

Нельзя насытиться воспоминаниями о прошлогоднем банкете.

Если русские вымирают, значит это кому-то нужно.

Чем глупее начальство, тем меньше оно сомневается в своей мудрости.

Если дела будут идти таким манером, то у народа не останется сил даже для гражданской войны.

Многие ушли в политику потому, что это более доходное дело, чем вооружённый грабёж.

Демократы стесняются употреблять слово «товарищ». Они слишком хорошо друг друга знают.

Из двух зол следует выбирать известное.

Такие тяжёлые времена, а никого ещё не расстреляли. Будто и не в России живём.

Велика Москва, а отступать некуда. Кругом Россия!

К вопросу о парламентском иммунитете: как можно поставить на место человека, если его нельзя посадить?

Есть два вида ораторов – одни говорят глупости экспромтом, другие зачитывают их по бумажке.

Не в свою лужу не садись.

Губят Россию грамотность без культуры, выпивка без закуски и власть без совести.

Дела все ещё не так плохи, чтобы рассчитывать на улучшение.

Когда определилась победившая сторона, оказалось, что на побеждённой стороне никого и не было.

Если бы государством управляли кухарки, они не оставили бы народ голодным.

Преимущество диктатуры перед демократией очевидно каждому – лучше иметь дело с одним жуликом, чем со многими.

Идеальное демократическое общество – каждый гражданин может послать любого другого гражданина к чёртовой матери без различия пола, национальности и вероисповедания.

Инструменты власти – тень кнута и призрак пряника.

Эпитафия – скончавшийся эпиграф.

Занимая место под солнцем, ты загораживаешь кому-то свет.

Демократия могла бы выжить, если бы не демократы.

Абсурд – это реальность, доведённая до отчаяния.

Что Вы цените в женщине? То, что отличает её от мужчины!

Удивительная дама -демократия. Её насилуют, а она ещё кокетничает.

Мы, русские, очень талантливы. Особенно евреи.

Жизнь была прожита не напрасно, но зря.

Хорошо знакомая болезнь безопаснее, чем незнакомый врач.

Взгляды настолько широкие, что не лезут ни в какие ворота.

Есть женщины, способные дать только по шее.

Размышления молодого врача: гораздо увлекательнее давать жизнь новому человеку, чем продлевать её старому.

Людей портят не столько деньги, сколько их отсутствие.

Неологизм: «Оторви, наконец, жопу от телевизора!»

Страна не вынесет ещё одной победы демократии.

Не стоит сетовать на отсутствие мыслей. Возможно, это были бы плохие мысли.

В отличие от политиков-мужчин, которые просто неприятны, политики-женщины отвратительны.

На смену юношескому романтизму неизменно приходит старческий ревматизм.

Если государственное учреждение не поражено коррупцией, значит, оно никому не нужно.

Вечный вопрос русского интеллигента не «кто виноват?» и не «что делать?», а «кто будет платить?».

Общество специальной справедливости.

Ни одна работа не кажется грязной, если её можно делать чужими руками.

Одно из фундаментальных прав человека – плевать в колодец.

Без России не может быть мировой войны.

Чем дороже хлеб, тем дешевле права человека.

Как армянин он никудышный, а как человек – хороший.

Отказался от пагубной привычки не пить.

Демократия – всего лишь промежуток между диктатурами.

Наше время придёт, но нас оно уже не застанет.

России нужна не столько твёрдая рука, сколько трезвая голова.

Трудно сказать что-то настолько глупое, чтобы удивить Россию.

Если нет мыслей, значит, они не нужны. Этим мысли отличаются от денег.

Переход от картошки к лососине чудесно меняет цвет лица.

Не забегай вперёд. Спина – удобная мишень.

Нельзя два раза съесть одну и ту же курицу, а человека – можно.

Скромность украшает человека. Нередко это единственное украшение.

Россия не останется без иностранных друзей, пока у неё есть, что грабить

Нас подвела психология «осаждённой крепости». Мы ждали нападения извне.

Народ ещё только подходит к рынку, а его уже ограбили.

На переправе не меняют лошадей, но стоило бы поменять кучера.

Ни один человек у нас идеалам не изменял. Оказывается, идеалы изменили людям!

Постулат российской политики: не стоит прислушиваться к мнению оппонентов – уж больно у них рожи противные.

Смотрим фильмы ужасов, чтобы отдохнуть от действительности.

Ошибки прошлого – строительный материал политики настоящего.

Генерал Шебаршин говорил: «Моя душа принадлежит разведке». Но мало кто знает, что у Леонида Владимировича была ещё одна страсть. Он был замечательным острословом, автором многих афоризмов. Они вошли в книгу «Хроники Безвременья. (Заметки бывшего начальника разведки)», изданную в 1998 году и ставшую сегодня библиографической редкостью.

Миссия телевидения — свести русского человека до уровня среднеамериканского кретина.

ООН не может одобрить ни географическое положение, ни климат, ни историю России…

Наши реформаторы — это люди, переведённые с английского на ломаный русский.

В Советском Союзе бизнес считался преступлением. В России преступление стало бизнесом.

Выяснилось, что «общечеловеческие ценности» полностью совпадают с национальными интересами США.

Цель политика — убедить людей сменить свои заблуждения на его собственные.

Если бы Господь не хотел, чтобы люди смотрели телевизор, он бы его не изобрел. А бес подсунул телеведущих…

Стоит ли повторять чужие ошибки, если есть возможность совершить свои?

НАТО будет защищать иностранные инвестиции в России. Поэтому она и расширяется.

Права личности у нас надежно защищены. Беззащитна сама личность.

По данным Госкомстата, россияне чаще всего умирают от того, что живут в России.

Лечиться — дорого, умирать — дешево, но хоронить — дороже, чем лечить. Надо жить.

Неприязнь к Горбачёву сплотила больше людей, чем любая политическая платформа.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени… Будет ли у нас Отечество Первой степени?

В СССР неплохо готовили кадры — Шеварднадзе, Алиев, Ельцин, Ниязов, Каримов, Кучма, Назарбаев. Все коммунисты без страха и упрека и интернационалисты. В чём ещё надо обвинять КПСС?

Власть становится патриотичнее — страна перешла в её частную собственность.

В демократическом обществе правда и ложь имеют одинаковые права.

В нашем Пантеоне всегда просторно. Старых героев выбрасывают быстрее, чем вносят новых.

…часть суши, со всех сторон окружённая цивилизацией.

Колесо истории у нас устаревшего образца, вот в чём дело-то.

Колосс с глиняной головой.

Какой же русский не любит быстрой езды? Тот, на котором едут.

Демократия могла бы выжить, если бы не демократы.

Русское чудо. Экономику уничтожили, а народ всё ещё живёт.

Среда обирания.

Ошибки прошлого — строительный материал политики настоящего.

Мы не должны прощать чехам того, что в 1968 году они вынудили нас ввести танки в Прагу.

Идея мировой революции родилась не от хорошей жизни. И не от хорошей жизни умерла.

Либералиссимус.

Сколько пузырей было надуто воздухом свободы!

Доврались, наконец, до правды.

Существо с ограниченной ответственностью.

В кругах, близких к помешательству.

Сиамские близнецы — организованная преступность и дезорганизованная власть.

Единомышленники — люди, у которых есть по единой мысли.

Министрами не рождаются. Ими становятся люди, не рождённые быть министрами.

Горбачёва погубила женская черта характера — быть любимым любой ценой.

Россия — единственная страна, потерявшая независимость в конце ХХ века.

Стесняясь самих себя, демократы переименовались в реформаторов.

Лицо, достойное не столько кисти художника, сколько молотка скульптора.

Мстят прошлому, чтобы расправиться с будущим.

Фамилий много, а имён нет.

Позиция США: Россия может быть великой державой, но только очень маленькой.

Из будущих мемуаров: мы жили в жалкие времена, когда Горбачёв и Ельцин казались крупными фигурами.