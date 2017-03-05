Команда «Саяны» завоевала бронзу всероссийских соревнований по хоккею с мячом

Заключительный матч финального турнира прошёл в Сыктывкаре 5 марта. Соперником абаканцев стал краснотурьинский «Маяк».

К сожалению, положительный исход этой встречи не позволял «Саянам» завоевать путёвку в суперлигу. Наши обидчики – «Строитель» (12 очков) и «Мурман» (10) – довольно надёжно обосновались на первом и втором местах в турнире. И всё же за бронзу ещё нужно было побороться. Наше поражение могло вывести вперёд команду «Знамя-Удмуртия», имеющую в своём активе 4 очка (у нас – 6).

По большому счёту у наших хоккеистов всё получилось в этот день. Так, Александр Захваткин сделал хет-трик (34, 53, 90), ковали результат Николай Верещагин (16), Максим Бовт (22), Фёдор Розвезев (43), Андрей Хлюпин (45) и Олег Селивёрсткин (87).

У «Маяка» ответили взаимностью Андрей Фелькер (45), Евгений Царегородцев (71). Итог – 8:2.

5 марта команда «Знамя-Удмуртия» сыграет с «Акжайыком», «Строитель» постарается удержать первое место в игре с «Мурманом».

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