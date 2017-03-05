Курские аграрии намерены полностью импортозаместить овощи и фрукты

В наступившем году Курская область намерена произвести порядка 900 тысяч тонн картофеля и 150 тысяч тонн овощной продукции. Планы по выпуску плодово-ягодных – менее 40 тысяч тонн. По подсчетам специалистов, эти объемы сельхозпродукции должны полностью покрыть потрености жителей региона.

Для импортозамещения растительной сельхозпродукции в регионе видят несколько способов. В частности, на смену импортным фруктам должна прийти продукция, выращенная в садах интенсивного типа. В 2017 году почти 200 гектаров таких садов должны заложить в пяти районах области: Беловском, Курском, Обоянском и Фатежском.

Что касается овощной продукции, добиться увеличения объемов ее производство аграрии намерены путем расширения посадочных площадей. На сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах посевные площади увеличат до 450 гектаров, то есть в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом. В итоге аграрии рассчитывают получить еще около 10 тысяч тонн овощей.

В этом году продолжится строительство тепличных комплексов в Курском и Фатежском районах региона. Реализовывать эти проекты курские аграрии будут с помощью господдержки. До конца 2017 года производство овощей должны довести до 12 тысяч тонн. Добавим, в пригороде Курска сейчас строится комплекс по производству шампиньонов. Годовая мощность предприятия составит примерно 12 тысяч тонн грибов.